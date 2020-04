Un nouveau test utilise un piège à ADN pour détecter la dengue

Les scientifiques ont conçu un piège pour le virus de la dengue à l’aide d’un échafaudage fabriqué à partir de fragments d’ADN. La structure en forme d’étoile est conçue pour distinguer le virus dans la circulation sanguine et s’y accrocher avec précision, offrant un test puissant mais simple pour détecter la maladie transmise par les moustiques.

La dengue est la maladie à transmission vectorielle dont la croissance est la plus rapide au monde, avec de multiples épidémies graves en 2019. Dans ses formes graves, elle peut provoquer des saignements internes et est parfois mortelle. Il n’existe pas de vaccin ou de traitement ciblé largement accepté contre la dengue, une détection précoce précise est donc cruciale.

La surface sphérique du virus de la dengue est parsemée d’antigènes, des protéines spéciales que le virus utilise pour se fixer aux cellules qu’il infecte. Les scientifiques dirigés par Xing Wang, biochimiste à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, ont construit un échafaudage flexible utilisant la nanotechnologie de l’ADN pour refléter l’arrangement des protéines sur un hémisphère de la surface virale. Les pointes et les sommets de cette «étoile à ADN» à cinq pointes s’alignent avec les antigènes et portent les molécules sur lesquelles ils gloment. Les multiples points d’attache rendent la liaison forte et très précise, disent les chercheurs: l’étoile à ADN ne cible que les virus avec ce modèle particulier. Une fois que la liaison se produit, l’étoile est fluorescente ou s’allume, signalant la présence du virus.

«C’est un excellent exemple de la façon dont la nanotechnologie de l’ADN peut résoudre de vrais problèmes biologiques», explique Mingxu You, qui dirige un groupe de recherche sur la chimie des acides nucléiques à l’Université du Massachusetts à Amherst et n’a pas participé à l’étude. “Par rapport au courant [dengue-detection] techniques, cette sonde d’ADN présente une sensibilité et une simplicité excitantes.

Crédit: Tami Tolpa; Source: «L’architecture d’ADN de concepteur offre une reconnaissance de modèle spatial précise et multivalente pour la détection et l’inhibition virales», par Paul S. Kwon et al., Dans Nature Chemistry, Vol. 12; Janvier 2020

Les tests de référence actuels sur la dengue sont conformes aux normes d’or et nécessitent une configuration et une formation en laboratoire sophistiquées. «Notre technologie est très simple; nous n’avons besoin que d’une à deux minutes, et le coût n’est que de 50 cents pour chaque test », explique Wang. Dans leur article Nature Chemistry, publié en janvier, les chercheurs comparent leur technologie aux tests cliniques actuels et plaident en faveur de sa sensibilité et de sa précision supérieures. Cela devrait fonctionner avant que les symptômes n’apparaissent, et les nanostructures d’ADN sont non toxiques et amicales pour les tissus humains, disent les chercheurs.

Le motif de surface de la dengue est complexe, ajoute Wang, de sorte que les nanostructures d’ADN doivent être moulées dans des formes géométriques complexes pour correspondre. Des virus plus simples nécessiteraient des conceptions plus simples.

Wang collabore maintenant avec Sherwood Yao, PDG d’Atom Bioworks en Caroline du Nord, pour étendre le même principe à d’autres virus tels que Zika et la grippe – et au-delà, aux bactéries et peut-être même aux cellules cancéreuses. Yao a une formation en IA et a été intrigué par l’approche de reconnaissance des formes de la méthode, qu’il a comparée aux techniques de reconnaissance faciale. La technologie fournit «une interface programmable dans la biologie», explique Yao. «Notre solution pourrait devenir un véhicule fondamental non seulement pour détecter un pathogène mais aussi pour l’inhiber.»