Un nouveau virus fait 106 morts en Chine

BEIJING (AP) – Le nombre de morts d’une nouvelle maladie virale qui suscite des inquiétudes dans le monde a augmenté de 25 personnes, pour atteindre au moins 106, mardi, tandis que les États-Unis et d’autres gouvernements se préparaient à faire sortir leurs citoyens de la Ville chinoise isolée où l’épidémie a commencé.

Parmi les décès, il y a eu le premier enregistré lundi dans la capitale chinoise, Pékin, et 24 autres dans la province du Hubei, où le coronavirus a été détecté pour la première fois en décembre.

Les bourses asiatiques ont baissé pour la deuxième journée, tirées par les inquiétudes concernant l’impact économique mondial du virus.

Le consulat américain à Wuhan, une ville du centre du pays mise en quarantaine depuis le 22 janvier pour tenter de contenir la maladie, s’apprêtait à évacuer ses diplomates et d’autres Américains. Le Japon, la France, la Mongolie et d’autres gouvernements s’apprêtaient à suivre leurs traces.

Les mesures de confinement adoptées par la Chine, de plus en plus strictes, ont commencé avec la suspension des voyages en avion, en train et en bus à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants. La quarantaine a été étendue à 17 villes, avec une population totale de plus de 50 millions de personnes, dans le plus grand dispositif de contrôle des maladies de l’histoire.

Pékin a prolongé les vacances du Nouvel An lunaire de trois jours, jusqu’à dimanche, pour réduire le risque de contagion en obligeant la population à rester chez elle en raison de la fermeture de bureaux et d’usines dans tout le pays. Le gouvernement de Shanghai, importante place financière de 25 millions d’habitants, a prolongé les vacances d’une semaine, jusqu’au 9 février.

Les autorités sanitaires américaines ont étendu leur recommandation d’éviter les voyages non essentiels dans n’importe quelle partie de la Chine, et pas seulement à Wuhan et dans d’autres régions touchées par l’épidémie.

La Mongolie a fermé sa vaste frontière avec la Chine et la Corée du Nord a déclaré avoir renforcé ses mesures de quarantaine. Hong Kong et la Malaisie ont déclaré qu’elles interdiraient les visiteurs de la province du Hubei. Les agences de voyages chinoises ont ordonné l’annulation des voyages de groupe dans tout le pays.

Lundi, 1 771 nouveaux cas ont été confirmés en Chine, ce qui a porté le total national à 4 515, selon la Commission nationale de la santé. Parmi les personnes touchées, 976 personnes étaient graves.

Le gouvernement a envoyé 6 000 autres travailleurs sanctionnés à Wuhan en provenance d’autres régions du pays, dont 1 800 arriveront mardi, a déclaré un responsable de la commission, Jiao Yahui, lors d’une conférence de presse.

La Chine a signalé huit cas à Hong Kong et cinq à Macao, et plus de 45 ont été enregistrés dans le monde, presque tous avec des touristes chinois ou des personnes qui ont visité Wuhan.

L’Allemagne a confirmé son premier cas lundi soir. Des patients ont également été identifiés aux États-Unis, en Thaïlande, à Taiwan, au Japon, en Corée du Sud, au Vietnam, à Singapour, en Malaisie, au Népal, en France, au Canada, en Australie et au Sri Lanka.