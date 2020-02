Un nouveau virus mystérieux émerge d’un lac au Brésil Attention!

Ils ont découvert un mystérieux virus jamais vu auparavant dans un lac au Brésil. Il est appelé Yaravirus, par Yara, une sirène surnaturelle et mortelle locale. Les scientifiques sont surpris et perplexes car plus de 90% des gènes de ce virus sont totalement inconnus.

Les scientifiques ont découvert un nouveau virus mystérieux absolument inconnu dans un lac au Brésil, le Yaravirus, selon Live Science.

Ce virus a été nommé en l’honneur de Yara, une sirène surnaturelle du Brésil qui attirerait des soldats au fond de la mer pour mourir noyés, selon la mythologie Tupi-Guarani.

La chose la plus surprenante et menaçante à propos de ce nouveau virus est que 90% de ses gènes sont absolument inconnus et il n’y a aucune information à leur sujet … ce qui rend ce virus unique.

On suppose que c’est un nouveau virus qui affecte l’amibe, un animal qui vit dans l’eau et le moment de la découverte est très inquiétant, au milieu d’un scénario de terreur mondiale par le coronavirus COVID-19, qui a tué plus de 1 000 personnes et infecté plus de 44 500 personnes.

Alors que le monde a du mal à lutter contre le coronavirus, quelque chose appelé le yaravirus a été découvert au Brésil.

Le nouveau et mystérieux yaravirus, d’origine totalement inconnue, a émergé sur le lac Pampulha, dans la ville de Belo Horizonte.

L’image du Yaravirus au microscope a stupéfait les scientifiques lorsqu’ils l’ont découverte en janvier. Ils ont séquencé le génome du virus pour observer son ADN et ont trouvé 74 gènes au total. Mais seulement six d’entre eux avaient été enregistrés dans la littérature auparavant!

Les 68 autres ne se sont jamais vus auparavant, on ne sait pas ce qu’ils sont et sont connus comme des gènes orphelins.

Bien qu’ils aient recherché plus de 8 500 matériels génétiques à travers le monde dans une base de données scientifiques, ils n’ont trouvé aucun indice sur ce à quoi le Yaravirus pourrait être étroitement lié.

L’équipe, dirigée par l’Université fédérale du Minas Gerais du Brésil, a déclaré: “Le Yaravirus élargit nos connaissances sur la diversité des virus à ADN.”

Le Yaravirus a été trouvé dans une amibe du lac, une créature unicellulaire qui vit dans des environnements humides.

Les scientifiques pensent que le yaravirus est le premier cas isolé d’un groupe inconnu de virus amibien.

Le Yaravirus a «une nouvelle lignée de virus amibes avec une origine et une phylogénie déroutantes» publiée dans un article dans bioRxiv. «Il a été constaté que la plupart des virus d’amibes connus partagent de nombreuses caractéristiques qui ont finalement conduit les auteurs à les classer en groupes évolutifs communs», écrivent les auteurs.

Pour l’instant, le Yaravirus ne semble pas constituer une menace pour l’homme. Pour commencer, il ne peut pas être transféré aux humains, seulement entre amibes … mais ils ne savent pas s’il peut être transmis et comment à d’autres créatures.

Deux des principaux membres de l’équipe qui ont rendu compte du Yaravirus, les virologues Bernard La Scola de l’Université d’Aix-Marseille en France et Jônatas S. Abrahão de l’Université fédérale du Minas Gerais du Brésil, n’avaient déjà découvert que des virus mystérieux auparavant.