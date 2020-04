Un nouvel espoir pour les oiseaux de rivage migrateurs

Le long de la côte Pacifique du Guatemala, le bord de la mer laisse place au sable volcanique et aux zones de vie qui changent avec les marées et les courants. Venez l’aube, à un faible reflux; l’eau en retrait expose des vasières comme des tablettes d’argile alvéolées avec les empreintes en zigzag des oiseaux de rivage. Les bécasseaux se précipitent à travers la terre molle par les mangroves, volant de leurs gîtes à marée haute pour se nourrir. Les pélicans se pressent par dizaines, dominant la scène avec leurs becs emblématiques et leur nature grégaire. Nous glissons à travers l’estuaire dans notre bateau en bois élancé pour observer les vagues d’oiseaux du matin et dériver près des troupeaux avant qu’ils ne rougissent – le ciel est une commotion d’ailes et de gémissements.

Dans notre vie de tous les jours, nous voyons les oiseaux comme un simple détail dans nos paysages, dans nos arrière-cours, dans nos parcs, en toile de fond. Mais ici, dans les marées et les forêts de mangroves, leur présence s’impose. Nous sommes les visiteurs.

Cet estuaire et lagon protégés d’El Paredón, une petite ville balnéaire avec un filet de tourisme, se trouve au milieu du parc national de Sipacate-Naranjo. Il offre un sanctuaire aux oiseaux de rivage locaux et migrateurs qui dépendent du refuge des vasières, des mangroves et des estuaires, et de la générosité des poissons, des crustacés et autres créatures. Les espèces locales utilisent cet habitat toute l’année; les voyageurs s’arrêtent pour récupérer.

Un troupeau de bécasseaux occidentaux et semipalmés butinant des vasières tropicales récemment exposées, un contraste frappant avec leurs sites de reproduction de la toundra arctique. Crédits: Zak Pohlen

Mon guide de terrain, une biologiste guatémaltèque de 28 ans nommée Varinia Sagastume, travaille à travers son pays pour introduire la gestion de la conservation des oiseaux de rivage dans les communautés agricoles et aquacoles. Son travail est soutenu par le programme Coastal Solutions Fellows du Cornell Lab of Ornithology et par la Wildlife Conservation Society (WCS) dans le cadre de leurs programmes dans l’Arctique et au Guatemala.

Au cours des dernières années, lorsque les scientifiques du WCS sont devenus gravement préoccupés par la diminution des populations d’oiseaux retournant dans les lieux de nidification de l’Arctique, ils ont tracé les impacts probables des pertes le long de leur route de migration. En 2016, la côte pacifique du Guatemala a été identifiée comme une lacune dans nos connaissances sur les escales migratoires, et ainsi la collaboration internationale a commencé.

“C’est pourquoi notre soutien à Sagastume a commencé, ainsi qu’une approche systématique pour les relevés des oiseaux côtiers et les menaces auxquelles ils sont confrontés au Guatemala.” dit Martin Robards de WCS.

Le Guatemala marque le point médian de la voie de migration du Pacifique, une mosaïque de zones humides côtières que vous pouvez tracer sur une carte de l’Arctique de l’Alaska jusqu’au Chili. Alors que les saisons changent, des millions d’oiseaux quittent les aires de reproduction dans le nord pour braver des milliers de kilomètres à la recherche de moyens de subsistance et de températures idéales pour l’hiver. Ce pèlerinage existe depuis des milliers d’années, un passage que des centaines d’espèces ont cartographié et auquel il a fait confiance pour sa survie.

Mais les chances de survie ont fortement diminué ces dernières années. Le réseau des marais, des marécages, des estuaires et des vasières est en train de se transformer pour l’agriculture et l’aquaculture – les fermes de sel et de crevettes très rentables qui sont devenues un bastion des économies d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Cette destruction met en péril le système migratoire. Perdez trop d’habitat en un seul endroit et cela affecte la viabilité de l’ensemble du parcours. La migration est dangereuse au départ, et la perte d’endroits fiables et chargés de ressources pour se reposer, manger et rester au chaud signifie une augmentation pénible du nombre d’oiseaux adultes qui ne survivent pas au voyage.

John W. Fitzpatrick, directeur du Cornell Laboratory of Ornithology et Nathan R. Senner, un scientifique qui étudie les oiseaux de rivage migrateurs, ont récemment écrit dans le New York Times: “Une catastrophe mondiale est en cours parmi un groupe extraordinaire d’oiseaux – les migrants du marathon nous les connaissons comme des oiseaux de rivage. Le nombre de certaines espèces diminue si rapidement que de nombreux biologistes craignent une vague planétaire d’extinction imminente. “

Le sort de la perte d’espèces est écrasant, voire paralysant, à envisager. Il est tentant de fantasmer sur l’héroïsme de la balle d’argent, mais dans la pratique, la conservation est rarement aussi grandiose ou aussi simple que de mettre de côté des bases terrestres intactes importantes étiquetées «interdits aux humains».

En réalité, la préservation d’autres espèces dépend de la manière de partager nos habitats communs avec elles.

Sagastume, qui est basée à Guatemala City, se rend souvent à El Paredón pour ses enquêtes afin de surveiller les populations d’oiseaux. Le matin, nous explorons les vasières. Notre guide de bateau Manuel Perez me remet un nouveau guide d’oiseau qu’il a fait. Il regarde avec Sagastume, puis s’excite en apercevant un faucon. Les cours d’eau sont sa cour arrière, où il chassait les oiseaux. Grâce à une nouvelle perspective, acquise en travaillant avec Sagastume, Perez profite désormais des visites d’oiseaux à la place. Ce site est l’un des nombreux Sagastume identifiés dans le cadre de ses efforts pour éduquer les communautés sur l’importance de vivre dans des écosystèmes avec un niveau si élevé de biodiversité d’importance mondiale.

Juste derrière l’estuaire se trouve une ferme de sel. Nous amarrons le bateau contre une banque de mangroves, puis nous sortons pour voir quels oiseaux sont ici. Avec la forte baisse des zones humides naturelles, certaines fermes de sel et de crevette gérées de manière appropriée sont devenues des habitats alternatifs pour les oiseaux migrateurs.

Bassins d’extraction où les travailleurs récupèrent le sel au stade final de la production. Le volcan Fuego (à gauche) et le volcan Agua (à droite) sont visibles en arrière-plan. Crédits: Cayte Bosler

Sagastume est la première dans son pays à étudier comment les oiseaux utilisent ces habitats artificiels. Forte de ces connaissances, elle conseille les agriculteurs sur de petits ajustements qui peuvent offrir une protection suffisante aux migrants pour se reposer, faire le plein et ensuite continuer jusqu’à leur prochain arrêt.

Celui-ci regorge de nombreuses espèces d’oiseaux. Les opérations sont considérées comme semi-intensives ou “artésanales” et peuvent accueillir la biodiversité en préservant la terre et les arbres à proximité; éviter les produits chimiques toxiques, choisir d’utiliser des matériaux naturels au lieu du plastique et avoir des travailleurs qui voient les oiseaux comme un ajout utile, pas une nuisance.

Ces dernières années, la majeure partie du Guatemala est passée de ce type de ferme plus respectueux des oiseaux à un modèle hyperintensif – des étangs pour le sel et les crevettes construits en rangées serrées et surpeuplées et utilisant un revêtement en plastique qui sépare la terre de l’eau. Là où cela se fait, il y a peu ou pas d’oiseaux, une vue étrange par rapport à la richesse de l’anse protégée ou même des fermes semi-intensives.

un saliculteur ramasse de petits poissons, le même sur lequel certains oiseaux se nourrissent, pour son dîner. Crédit photo: Cayte Bosler

Lors d’une visite à une ferme de crevettes à proximité, en regardant d’un avion ultra-léger, je vois maintenant ce que les oiseaux voient. J’imagine rechercher un endroit sûr pour s’arrêter. Les taches de verdure pure sont rares. La côte est quadrillée par des segments géométriques de fermes. Chaque parcelle détourne l’océan en lignes nettes qui remplissent des boules dans la terre, où le sel cuit sous le soleil puissant. La mer fournit également de l’eau pour les piscines où les crevettes deviennent dodues pour l’exportation.

Mon pilote, Alexander de Beausset, est un directeur de ferme d’élevage de crevettes qui a suivi les conseils de Sagastume. Il abaisse l’avion plus bas pour signaler les vrilles des zones humides qui atteignent les fermes, épargnées stratégiquement pour servir de refuges pour les oiseaux. Parfois, ce ne sont rien de plus qu’une flaque d’eau peu profonde au large ou une bande de mangroves plantée, mais cela suffit encore à faire la différence pour des milliers d’oiseaux individuels provenant de dizaines d’espèces.

En tant que directeur d’Acuamaya, l’une des fermes de crevettes les plus rentables du Guatemala, de Beausset a un respect intuitif pour les oiseaux dans le cadre de l’environnement.

“Les oiseaux sont de grands indicateurs pour nous des changements climatiques”, remarque de Beausset. Les oiseaux sont considérés comme une espèce clé et leur présence – ou leur absence profonde – indique des indices importants sur le fonctionnement global d’un écosystème. “Les pluies et les températures ont changé notre façon de cultiver. Les oiseaux nous disent quoi faire.”

Mayasal, l’une des nombreuses propriétés gérées par Beausset, a été convertie d’un pâturage stérile en une ferme d’élevage de crevettes semi-intensive. “Les oiseaux ont commencé à arriver dès que nous l’avons transformé. Il offrait une certaine protection”, dit-il. “Personne ne les dérange.” Les spatules rosées, autrefois chassées pour leurs belles plumes roses, nichent dans les mangroves. “Je l’ai vu passer de rien à quelque chose de beau.”

Parfois, encourager les autres à se soucier des oiseaux commence par rendre quelque chose de minuscule visible. Sous le soleil engourdissant, je commence à zapper quand soudain j’attrape Sagastume tomber profondément au sol. “Attention”, me dit-elle. “J’ai trouvé un poussin.” Elle me montre un pluvier à collier, un adorable bébé maladroit enduit de rayures et de points de peluche clairsemée. À peine reconnaissable de la saleté et à quelques pas d’un site de travail, voici le premier nid documenté d’un pluvier à collier sur la côte Pacifique du Guatemala.

Le premier nid de pluvier à collier documenté documenté au Guatemala. Crédits: Cayte Bosler

Cette petite vie fragile est une découverte encourageante, née dans des temps incertains, pour des parents qui feront tout leur possible pour protéger leurs petits. Nous signalons leur présence aux gestionnaires des terres qui sont confrontés à la décision de développer ou de préserver la parcelle où se trouve le nid. Un petit début peut donner naissance à une vision du monde plus inclusive: celle où nous pouvons agir au nom du reste de la vie dans la poursuite de notre survie. Ce faisant, nous défendons cette planète comme un lieu où de nombreuses espèces, et pas seulement la nôtre, méritent d’appartenir.