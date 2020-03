Un nouvel outil pour humaniser la médecine

“Levez la main si vous savez ce que signifie l’acronyme IMRAD.”

C’est un gadget que j’essaie parfois avec des médecins. Dans des efforts répétés avec quelques milliers de spectateurs, moins de 1% des mains se lèvent.

Je le suis avec la question: «Avez-vous déjà lu un document de recherche divisé en quatre parties -« I »pour l’introduction,« M »pour les méthodes,« R »pour les résultats,« A »pour Et,« D »pour la discussion? ” Au moment où j’atteins «R», il y a des rires. Chaque médecin a lu des centaines à des milliers de ces articles; ils ne savent tout simplement pas qu’il existe un acronyme officiel pour la structure narrative de ce qu’ils lisent.

IMRAD a été introduit il y a plus de 80 ans comme un outil simple pour aider les médecins à mieux communiquer. Le cerveau est programmé pour recevoir des informations selon une structure idéale à laquelle l’IMRAD correspond. Les médecins, sans ces conseils dans leur vie très informative, trouveraient plus facile de simplement cracher des informations comme un robot. L’IMRAD garde sa communication plus humaine.

“Comment garder la médecine humaine?” a toujours été un défi majeur. Sir William Osler, largement reconnu comme le père de la médecine moderne, a développé et mis en œuvre la pratique des résidences médicales, créées pour empêcher les médecins de devenir trop distants et détachés de leurs patients. Il a également maintenu un sens de l’humour légendaire et était même connu comme un farceur invétéré. L’humour, bien sûr, est extrêmement humain.

Deux générations plus tard, John P. McGovern, co-fondateur de l’American Osler Society, a consacré sa carrière médicale à cette même cause fondamentale pour empêcher les médecins de perdre leur côté humain. Au début des années 1970, il a co-édité un volume entier du symposium intitulé Humanism in Medicine.

Aujourd’hui, il existe d’innombrables articles fournissant des listes de conseils aux médecins pour maintenir la compassion dans leurs interactions avec les patients. Mais il n’y a pas eu un seul outil structurel comme l’IMRAD qui fournit un cadre pour l’interaction médecin-patient.

Jusqu’à maintenant.

Il existe un nouvel outil narratif appelé le modèle ABT. Je l’ai dérivé des enseignements des scénaristes hollywoodiens. La source la plus claire des éléments ABT est le légendaire instructeur de scénarisation Frank Daniel, qui dans les années 1980 a commencé à parler de l’importance fondamentale des mots Et, Mais, Par conséquent, mais pas comme modèle. C’est comme une version encore plus condensée de l’IMRAD.

Le modèle narratif ABT est:

_____ ET _____ MAIS _____ PAR CONSÉQUENT _____

Cette seule phrase capture le récit central de tout, des arguments aux histoires. Dans les ateliers avec les médecins, c’est le modèle de leurs études de cas. Prenez des diagnostics erronés: ils racontent des histoires comme: “Une femme a dit qu’elle avait ces symptômes ET on lui a dit qu’elle avait cette maladie, MAIS j’ai remarqué cet autre symptôme et PAR CONSÉQUENT, elle a réalisé qu’elle avait en fait cette autre maladie.”

En 2013, j’ai donné une conférence TEDMED sur l’ABT, qui est maintenant la pièce maîtresse de mon programme de formation narrative sur les cercles de l’histoire, impliquant des milliers de médecins et de scientifiques de divers endroits, des National Institutes of Health à Genentech. Mais l’ABT ne se limite pas à un simple outil de communication.

Le récit est au cœur de l’humanité. Remontant à des milliers d’années, il est au cœur de tout, de la narration à l’argumentation. Mais il est encore plus puissant de regarder les trois forces qui créent le récit.

Le premier élément – le «et» – est la force d’accord. C’est ainsi que le récit commence. Même avec l’argumentation, vous voulez commencer par ce sur quoi nous pouvons nous mettre d’accord avant d’arriver au désaccord.

Vous pouvez le voir dans le titre du manuel d’argumentation extrêmement populaire, They Say, I Say, de Gerald Graff et Kathy Birkenstein (il s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires et est utilisé dans toutes les sciences humaines). Le premier élément est «ils disent», c’est-à-dire sur quoi tout le monde est d’accord.

L’accord est ensuite suivi du problème – l’élément «mais», qui est la force de la contradiction. C’est là que le problème est indiqué.

Une fois que vous avez identifié le problème, nous voulons savoir ce que vous allez faire à ce sujet – les mesures à prendre. C’est le mot «donc», la force de conséquence.

Les mots ABT incarnent les trois forces du récit: accord, contradiction, conséquence. Cette structure en trois parties a des racines profondes dans les sciences humaines remontant à la dialectique hégélienne de la thèse, de l’antithèse, de la synthèse. C’est aussi la forme d’une structure en trois actes dans le drame, initialement formalisée par Gustav Freytag dans les années 1800. Vous pouvez réorganiser les forces pour défier le cerveau des gens – c’est en grande partie ce que l’art consiste. Mais si tout ce que vous voulez faire est de communiquer simplement et clairement, c’est la séquence idéale.

Parlons maintenant des médecins et des patients. Dans un monde où le temps est trop court, il y a une impulsion à aller droit au but. En 1984, une étude a révélé le temps moyen qu’un médecin prend pour rendre visite à un patient avant d’arriver au «mais» (le problème du patient). La réponse choquante était de 18 secondes. Cela signifie essentiellement que le médecin dit: “D’accord, bonjour Mme Smith, quel est votre problème?”

C’est déshumanisant. C’est un échec à établir une connexion humaine avant de se mettre au travail. Il peut sembler trivial de regarder un vase de fleurs à côté du lit du patient et de commenter leur beauté, mais le fait est que l’humanité commence par un accord, pas une contradiction.

À partir de là, il est évident de savoir ce qu’il faut d’autre: l’établissement du problème; alors tout aussi important ce que nous allons faire à ce sujet – le «donc». Mais le plus difficile n’est pas de contourner l’accord.

Il existe bien sûr d’innombrables autres astuces pour humaniser la médecine, mais elles découlent toutes en aval de cette structuration simple et basique des trois forces du récit. Et c’est là que l’ABT devient un outil si puissant et simple.

Il devrait toujours être là devant vous. Il doit être absorbé si profondément que lorsque l’envie de «se mettre à la chasse» se fait sentir, le côté humain entre en jeu, ce qui incite le professionnel de la santé à investir à nouveau, même juste un court laps de temps, pour ouvrir les canaux de communication.

La dynamique narrative ABT de base doit être une seconde nature pour tous les professionnels de la santé qui interagissent avec les patients. John P. McGovern serait fier de vous si vous incluez toujours cette simple considération. Et Sir William Osler serait particulièrement reconnaissant si votre déclaration d’ouverture d’accord incluait même le plus petit morceau d’humour – la marque ultime de l’humanité!