Un nouvel outil Web peut vous aider à déterminer si ces symptômes peuvent être COVID-19

Le 12 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie. Une pandémie survient lorsqu’une nouvelle maladie, pour laquelle les gens n’ont aucune immunité, se propage à travers le monde, se transmettant facilement de personne à personne. Au cours du siècle dernier, nous avons connu quatre pandémies, toutes causées par de nouvelles souches de grippe, la pire étant la pandémie de 1918 au cours de laquelle un tiers de la population mondiale est tombée malade et environ 675 000 personnes aux États-Unis sont décédées. La pandémie de grippe la plus récente s’est produite en 2009. Contrairement aux pandémies précédentes, elle était considérée comme bénigne. Pourtant, le CDC a enregistré plus de 60 millions de cas aux États-Unis, dont 274 000 hospitalisations et plus de 12 000 décès.

Le 26 mars 2020, l’Institute of Health Metrics and Evaluation, un groupe engagé à aider les décideurs et les donateurs à déterminer la meilleure façon d’aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, a présenté sa première série d’estimations prédisant l’utilisation des services de santé grâce au COVID-19. . Ils estiment que la demande de services hospitaliers est supérieure à la capacité à fournir. Les systèmes de santé se préparent depuis des semaines en prévision d’un tsunami de patients. Grâce à des politiques de santé publique visant à nous maintenir physiquement séparés (ou socialement éloignés), l’accélération de l’épidémie et le nombre total de personnes malades à un moment donné peuvent être réduits. Les hôpitaux feront plus de place aux patients en diminuant l’utilisation des hôpitaux sans COVID en annulant les chirurgies électives et en installant des tentes dans leurs parkings.

Il sera également important de réserver des ressources hospitalières à ceux qui en ont le plus besoin. Si des millions de personnes se précipitent au service des urgences pour obtenir des réponses sur leurs symptômes de COVID-19, non seulement cela rendra l’accès aux soins plus difficile aux patients souffrant de problèmes de temps, mais cela pourrait alimenter la pandémie en causant des personnes atteintes de COVID-19 et des patients. à risque de l’attraper pour passer des heures ensemble dans des salles d’attente bondées.

En 2008, l’Université Emory a réuni un groupe d’experts afin d’élaborer une stratégie pour évaluer un grand nombre de patients lors d’une hypothétique pandémie de grippe. Leur objectif était de développer un outil qui pourrait identifier les personnes ayant le plus besoin de services hospitaliers. Le résultat de leurs délibérations était SORT ou «Stratégie de triage rapide hors site». SORT utilise un processus en 3 étapes: la première étape demande le signe et les symptômes de la maladie de la personne, la seconde aide à déterminer si la personne a une urgence médicale et la troisième demande si la personne a des conditions médicales sous-jacentes qui pourraient la mettre en danger pour une maladie plus grave.

Sur la base de cette évaluation, les personnes sont soit identifiées comme «à haut risque» et référées immédiatement pour des soins d’urgence, «risque intermédiaire» conseillant une évaluation opportune par un fournisseur de soins de santé, soit «faible risque» conseillant une récupération à domicile. Grâce à cet outil, les gens sont informés de leur état de santé, ce qui diminue la demande de services hospitaliers sans décourager une utilisation appropriée. L’outil a été rapidement adapté à la pandémie de grippe H1N1 en 2009 pour être utilisé par les lignes d’appel des infirmières et par l’intermédiaire d’un site Web interactif. Après validation rapide, et examen et approbation par les agences gouvernementales et les associations professionnelles, l’application d’auto-évaluation SORT a été hébergée sur le site Web HHS flu.gov, ainsi que sur le centre de réponse H1N1 de Microsoft Corporation. Les sites ont enregistré plus de 2 millions de visites et plus de 670 000 auto-évaluations terminées en un peu plus de deux mois.

Récemment, avec une vague de patients attendue en raison de COVID-19, Emory, en collaboration avec son partenaire technologique Vital, a convoqué des experts en maladies infectieuses, en médecine d’urgence, en littératie en santé et en santé publique pour adapter l’outil SORT à la nouvelle pandémie et a créé C19check.com , une plate-forme d’auto-évaluation spécifique au COVID-19 basée sur le Web et accessible au public.

L’outil n’est pas un diagnostic, et ne remplace pas une évaluation de fournisseur de soins de santé, mais il aide plutôt le grand public à mieux comprendre leurs signes, symptômes et facteurs de risque de maladie plus grave, et aide en les orientant vers les directives du CDC qui conviennent le mieux. répond à leurs besoins. L’outil aide également le public à utiliser ces conseils lorsqu’ils réfléchissent à la meilleure façon de demander une évaluation et des soins. Il est gratuit pour le public, ne recueille aucune information de santé personnellement identifiable et peut être utilisé quotidiennement pour enregistrer tout changement que vous pourriez avoir dans les symptômes. Il peut même vous alerter de vous réévaluer si vous le souhaitez.

Au cours des trois premiers jours suivant son lancement, C19check.com a enregistré plus de 600 000 visites et a été consulté dans 20 pays différents. Il a été traduit en espagnol, portugais, italien, allemand et de nombreuses autres langues. Une option de «marque blanche» permet à une organisation d’attribuer un langage de sortie personnalisé, créant des opportunités pour diriger les personnes utilisant l’outil vers des options d’évaluation de la santé personnalisées supplémentaires, telles que la connexion avec un fournisseur de télésanté, une ligne d’appel pour les conseils des infirmières ou une hotline du service de santé local. Son fondement, l’algorithme SORT d’origine, a depuis été largement émulé, comme l’ont démontré CDC, Apple et de nombreuses organisations de santé déployant des vérificateurs de symptômes similaires.

Ces outils servent à éduquer le public sur leur maladie, à conseiller les personnes en situation d’urgence médicale à obtenir de l’aide immédiatement et, le cas échéant, à éloigner les individus des salles d’attente des hôpitaux et des bureaux bondés, contribuant ainsi à maintenir une distance sociale et à réduire la transmission de maladies par inadvertance dans les espaces surpeuplés. En créant une opportunité pour l’agrégation des données, ils peuvent également aider à identifier les points chauds de l’activité COVID-19, et peuvent fournir une estimation du nombre de personnes affectées avec des conditions médicales sous-jacentes et celles qui sont dirigées vers des soins d’urgence.

Beaucoup devra être fait dans les semaines et les mois à venir pour que nos collectivités soient mieux préparées à relever les défis de cette pandémie alarmante. Les outils qui aident à éduquer le public, à le diriger vers des sources d’information crédibles, à répondre aux demandes de ressources du système de santé et à faciliter davantage la distanciation sociale, joueront un rôle important dans notre lutte contre la pandémie.