Un Palestinien meurt dans les protestations contre le plan américain pour le Moyen-Orient

JÉRUSALEM, 7 février (.) – Un manifestant palestinien a été abattu vendredi en Cisjordanie, tandis que les dirigeants palestiniens et américains se sont mutuellement accusés de la violence déchaînée après que le président Donald Trump a révélé un plan de paix pour le Moyen-Orient que les Palestiniens ont dénoncé. ils refusent de considérer qu’il est conforme aux intérêts d’Israël.

Les manifestants palestiniens et les forces de sécurité israéliennes se sont affrontés à plusieurs reprises depuis que Trump a annoncé la proposition de paix accompagnée du Premier ministre israélien.

La mort de vendredi a porté à quatre le nombre de Palestiniens tués. Du côté israélien, il y a eu des blessés.

Vendredi, des groupes de personnes en deuil se sont rassemblés en Cisjordanie occupée pour les funérailles d’un policier palestinien qui a été abattu lors des altercations de la veille. Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’il avait été tué par des tirs israéliens. Israël ne l’a pas commenté.

Il y a eu des affrontements sporadiques entre des manifestants et les forces de sécurité israéliennes près d’Azzun, où les funérailles ont eu lieu.

Les Palestiniens ont également fait face aux troupes israéliennes à Jéricho et brûlé des pneus dans le village de Bil’in, en Cisjordanie.

Des médecins palestiniens ont déclaré qu’un manifestant avait été abattu vendredi près de Tulkarem.

L’armée israélienne a déclaré que des dizaines de fauteurs de troubles palestiniens avaient jeté des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats, et que les soldats avaient identifié un Palestinien qui avait lancé une bombe incendiaire et “avait riposté par le feu pour éliminer la menace”.

“Le peuple palestinien ne permettra pas la mise en œuvre de” l’Accord du siècle “”, a déclaré Mohammed Barakeh, agitant un drapeau palestinien à Bil’in, en référence à l’accord de paix proposé par les États-Unis.

L’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas a rejeté le plan de paix de Trump, qui donnerait à Israël la plupart des territoires auxquels il aspirait pendant des décennies de conflit, y compris la ville sainte contestée de Jérusalem et presque tous les territoires occupés en ceux qui ont construit des colonies.

(informations supplémentaires par Ali Sawafta à Ramallah et Ari Rabinovitch à Jérusalem; édité par Edmund Blair; traduit par Tomás Cobos)