Un panel américain veut que l’Inde figure sur la liste noire de la liberté religieuse

Washington (.) – Un panel du gouvernement américain a appelé mardi à ce que l’Inde soit placée sur une liste noire de liberté religieuse suite à un ralentissement “drastique” du Premier ministre Narendra Modi, déclenchant une réfutation brutale de New Delhi.

La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale recommande mais ne définit pas de politique, et il n’y a pratiquement aucune chance que le Département d’État suive son exemple sur l’Inde, un allié américain de plus en plus proche.

Dans un rapport annuel, le panel bipartisan a convenu de manière étroite que l’Inde devrait rejoindre les rangs des “pays particulièrement préoccupants” qui seraient soumis à des sanctions s’ils n’amélioraient pas leurs résultats.

“En 2019, les conditions de liberté religieuse en Inde ont connu une baisse drastique, les minorités religieuses étant de plus en plus agressées”, indique le rapport.

Il a appelé les États-Unis à imposer des mesures punitives, y compris des interdictions de visa, aux responsables indiens jugés responsables et à accorder un financement aux groupes de la société civile qui surveillent les discours de haine.

La commission a déclaré que le gouvernement nationaliste hindou de Modi, qui a remporté une victoire électorale convaincante l’année dernière, “a permis à la violence contre les minorités et leurs lieux de culte de continuer en toute impunité, et a également engagé et toléré des discours de haine et des incitations à la violence”.

Il a souligné les commentaires du ministre de l’Intérieur, Amit Shah, qui appelait notoirement la plupart des migrants musulmans comme des “termites”, et une loi sur la citoyenneté qui a déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

Il a également souligné la révocation de l’autonomie du Cachemire, qui était le seul État à majorité musulmane de l’Inde, et les allégations selon lesquelles la police de Delhi aurait fermé les yeux sur les foules qui ont attaqué des quartiers musulmans en février de cette année.

Le gouvernement indien, longtemps irrité par les propos de la commission, a rapidement rejeté le rapport.

“Ses commentaires biaisés et tendancieux contre l’Inde ne sont pas nouveaux. Mais à cette occasion, sa fausse déclaration a atteint de nouveaux niveaux”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anurag Srivastava.

“Nous la considérons comme une organisation particulièrement préoccupante et la traiterons en conséquence”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Département d’État désigne neuf “pays particulièrement préoccupants” concernant la liberté de religion – la Chine, l’Érythrée, l’Iran, le Myanmar, la Corée du Nord, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Tadjikistan et le Turkménistan.

La commission a demandé que les neuf pays restent sur la liste. En plus de l’Inde, il a demandé l’inclusion de quatre autres – le Nigéria, la Russie, la Syrie et le Vietnam.

Le Pakistan, rival historique de l’Inde, a été ajouté par le Département d’État en 2018 après des années d’appels par la commission.

Dans son dernier rapport, la commission a déclaré que le Pakistan “continuait de présenter une tendance négative”, alarmant les conversions forcées d’hindous et d’autres minorités, les abus de poursuites pour blasphème et l’interdiction de la secte ahmadie de se dire musulmane.

– «Point de basculement» –

La loi indienne sur la citoyenneté accélère la naturalisation des minorités des pays voisins – mais pas si elles sont musulmanes.

Le gouvernement de Modi dit qu’il ne vise pas les musulmans, mais plutôt fournit un refuge aux personnes persécutées et devrait être félicité.

Mais les critiques considèrent qu’il s’agit d’un tournant décisif de la part de Modi pour définir la plus grande démocratie du monde en tant que nation hindoue et ébranler le principe fondateur indien de laïcité.

Tony Perkins, président de la commission, a qualifié la loi de “point de basculement” et a fait part de ses inquiétudes au sujet d’un registre dans l’État du nord-est de l’Assam, en vertu duquel 1,9 million de personnes n’ont pas produit de documents prouvant qu’ils étaient citoyens indiens avant 1971, alors qu’ils étaient majoritairement musulmans. les migrants affluent pendant la sanglante guerre d’indépendance du Bangladesh.

“Les intentions des dirigeants nationaux sont de provoquer cela dans tout le pays”, a déclaré Perkins lors d’une conférence de presse en ligne.

“Vous pourriez potentiellement avoir 100 millions de personnes, principalement des musulmans, apatrides en raison de leur religion. Ce serait, évidemment, un problème international”, a déclaré Perkins, un activiste chrétien connu pour son opposition aux droits des homosexuels qui est proche du président Donald Trump. administration.

Trois des neuf commissaires étaient en désaccord – y compris un autre éminent conservateur chrétien, Gary Bauer, qui a alarmé la direction de l’Inde mais a déclaré que l’allié ne pouvait pas être comparé à des non-démocraties telles que la Chine.

“Je suis profondément préoccupé par le fait que cette dénonciation publique risque exactement le résultat opposé à celui que nous souhaitons tous”, a déclaré Bauer.

Trump, qui a appelé à l’interdiction de l’immigration musulmane aux États-Unis lors de sa candidature à la présidence, a salué Modi lors d’une visite en février à New Delhi.