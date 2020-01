Un parc d’attractions Six Flags: voici ce que les citoyens ont pensé de la foire de Chapultepec

Fin septembre 2019, dans le Foire de Chapultepec l’un des pires moments de l’histoire du parc de loisirs a été vécu, car un accident dans le jeu “Chimère” causé la mort de deux personnes. Depuis lors, le lieu a été fermé et bien qu’il y ait un appel d’offres, les citoyens ont également exprimé leur opinion concernant que faire de ce site.

Grâce à un enquête sur Internet, le gouvernement de Mexico a publié un appel aux habitants de la capitale pour qu’ils votes et options concernant la question “Voulez-vous qu’il reste un parc d’attractions?”, en référence à Espace Chapultepec Où est la foire?

Avec cette ressource, il a été noté qu’un secteur de la population est intéressé par ce qui pourrait arriver avec ce site, tel qu’il a été reçu 181 votes pour le garder tel qu’il est aujourd’hui, tandis que 33 votes ils étaient pour jetez-le.

En plus des votes, les gens ont également parlé de ce qui pourrait arriver à l’endroit, car il y avait 159 propositions pour le garder, qui ont été commentés par une bonne partie des participants à l’appel, tandis que 51 des propositions ils ont été faits pour modifier les fonctionnalités du site.

Parmi certains des propositions qui se sont démarqués dans cet appel se révèlent en faire un jardin botanique avec des jeux d’extérieur à un prix minimum ou même gratuit; d’autres ont proposé que ce soit un parc de Aires vertes ou aussi qu’un certain type de centre de loisirs ou cinémas.

En lien avec la culture, il y avait des gens qui ont proposé de transformer le lieu en un espace similaire à Centre National des Arts (Cenart), où combiner différentes disciplines artistiques comme le théâtre, danse et musique.

Cependant, la proposition la plus populaire pour les gens est que le Foire de Chapultepec reste mais sous l’administration d’une entreprise de haute qualité comme Six Flags Mexico ou Cedar Fair Entertainment Company, une société basée aux États-Unis qui possède 12 parcs de loisirs.

Dans ce contexte, il convient de mentionner que Six drapeaux C’est l’une des six sociétés national et international enregistré dans l’appel Pour faire fonctionner la nouvelle foire de Chapultepece, cela a été annoncé par Marina Robles, chef du ministère de l’Environnement à Mexico.

«Pour exploiter la foire de Chapultepec, six entreprises étaient enregistrées. Nous avons déjà eu une première rencontre avec eux pour leur donner des informations sur les conditions de la propriété et nous travaillons avec eux horaire de travail pour la présentation des projets », a expliqué le responsable.

Six drapeaux Il a également une bonne expérience mesure de sécuritéEh bien, selon un rapport du Secrétariat de la gestion intégrale des risques et de la protection civile de la capitale, l’endroit rencontre et dépasse toutes les conditions de sécurité pour fonctionner régulièrement.

Cependant, les autorités n’ont pas encore de proposition finale des entreprises: «Ce qu’elles font, c’est analyser les deux problèmes d’attraction comme les résultats de la sondage que nous avons fait et l’analyse financière pour pouvoir présenter votre projet », précise-t-il.

L’appel aux entreprises s’est conclu le 16 décembre et les propositions pour le parc d’attractions pourraient être liées à thèmes spécifiquescommémorer certains événement historiquese concentrer sur ressources naturelles ou numériques et pourrait même être basé sur personnes mythiques ou attrait populaire.

Parmi les conditions d’obtention de la concession, le gouvernement exige que le futur parc à thème dispose de stands de nourriture et de boissons; contempler les zones de familles de coexistence et les attractions pour tous les âges; se conformer aux réglementations de sécurité nationales et internationales; offrir des prix accessibles au public et inclure des jeux qui appartiennent au gouvernement.