Un parent alcoolique peut affecter la façon dont le cerveau d’un enfant change de tâche

Selon le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), l’un des prédicteurs les plus puissants de devenir alcoolique est l’histoire familiale: la progéniture des personnes atteintes du trouble est quatre fois plus susceptible que les autres de la développer. Mais de nouvelles recherches montrent que les antécédents familiaux d’alcoolisme (FHA) affectent plus que votre désir de boire. Cela change également la façon dont votre cerveau passe d’une tâche à l’autre, passant, par exemple, de la préparation du petit-déjeuner à la réflexion sur une date limite de travail.

Toute une série de recherches a montré que la présence d’un alcoolique dans la famille peut affecter les processus mentaux. Mais ces études n’ont pas complètement exploré ce qu’on appelle la fonction exécutive – la planification, la contention et d’autres comportements qui sont altérés par la FHA.

Pour approfondir, Enrico Amico, maintenant à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, et ses collègues ont décidé de se concentrer sur la façon dont le cerveau traite les demandes cognitives concurrentes – le passage de l’activité neuronale d’un réseau cérébral à un autre, ce qui est essentiel pour les dirigeants fonctionnement. Des études antérieures ont acquis des «instantanés» de l’activité du réseau lorsque les sujets effectuaient une tâche ou se reposaient tranquillement. Mais cette approche ne fournit pas un enregistrement continu de ce qui se passe dans le cerveau pour capturer les transitions dynamiques des états actifs aux états de repos qui se produisent constamment tout au long de la journée. Alors Amico, alors à l’Université Purdue, et une équipe de chercheurs à Purdue et à l’Université d’Indiana ont entrepris de répondre à la façon dont le cerveau effectue ces transitions.

Les chercheurs ont utilisé un scanner d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour examiner les changements dans le cerveau de 54 participants alors qu’ils effectuaient une tâche qui les obligeait à indiquer la direction d’une flèche à l’écran en appuyant sur un bouton ou à s’abstenir de le faire. en réponse à un signal d’arrêt. Ensuite, les sujets ont été invités à se reposer tout en fixant leur regard sur un réticule sur l’écran.

Les analyses ont montré que les individus sans FHA ont traversé une période transitoire entre la tâche de jeu et l’état de repos dans lequel certaines régions du cerveau – frontales, pariétales et visuelles, en particulier – ont reconfiguré la façon dont elles communiquaient entre elles. Les personnes atteintes de FHA ont connu moins de changements, même après que les chercheurs aient contrôlé des facteurs tels que l’âge, le sexe, le mouvement dans l’IRMf, la consommation d’alcool et la dépression. «Il semble que la FHA ait un impact sur la préparation mentale pour passer d’une tâche à une autre», explique Amico. «Cela pourrait être analogue au processus d’effacement du cache de votre smartphone lorsque vous souhaitez qu’il passe plus rapidement d’une application à l’autre. Le problème est que ce «processus de vidage du cache» pourrait être altéré dans les cerveaux ayant des antécédents familiaux d’alcoolisme. »

Alors qu’un groupe de 54 participants est un petit échantillon pour la plupart des études, Amico maintient qu’il est suffisant pour une étude IRMf. «Nous avons été très minutieux dans l’évaluation de la puissance statistique et de la taille des effets de nos demandes, de sorte que ces résultats d’IRMf sont certainement suffisamment puissants», dit-il. L’étude a été publiée le mois dernier dans NeuroImage.

La FHA ne semble pas avoir eu un impact sur la capacité des participants à accomplir les tâches mentalement exigeantes, mais des lacunes peuvent encore être trouvées dans les études futures. «Et si vous n’êtes pas altéré dans l’accomplissement de la tâche, mais ensuite, vous êtes plus stressé ou moins réactif ou encore plus oublieux ou moins attentif qu’une personne sans FHA?» Demande Amico. «C’est mon hypothèse. Et j’espère que les études futures nous en diront plus sur ce processus fascinant. » Des investigations supplémentaires sont également nécessaires pour déterminer pourquoi les personnes atteintes de FHA basculent entre l’activité et le repos d’une manière différente – et s’il peut y avoir une base génétique pour son apparition.

La capacité de passer d’une tâche relativement exigeante (équilibrer un chéquier) à une tâche moins exigeante (regarder une émission de télévision que vous avez déjà vue) est essentielle pour mener à bien nos activités quotidiennes, explique Reza Momenan, directrice de la clinique NeuroImaging Research Core à NIAAA, qui n’était pas impliqué dans la recherche. Effectuer cette transition en douceur, dit Momenan, aide le système nerveux à rester dans un état d’équilibre stable nécessaire à la survie. Ce type de recherche pourrait fournir la base pour de meilleurs diagnostics de troubles psychiatriques que de simplement interviewer des patients pour déterminer le risque, la gravité ou le pronostic d’un trouble lié à la consommation d’alcool.

Anita Cservenka, neuroscientifique à l’Oregon State University, qui n’était pas non plus impliquée dans la recherche qui a été consacrée au nouveau document, a trouvé ses résultats convaincants. «Les résultats de l’étude indiquent de nouvelles approches importantes pour comprendre les différences neuronales entre ceux qui ont ou non un risque d’antécédents familiaux de troubles liés à l’alcool.»

Cservenka suggère que d’autres recherches pourraient examiner si ces mesures neuronales de la tâche au repos prédisent le début d’une forte consommation d’alcool ou une capacité à éviter de boire. Une autre possibilité, dit Momenan, serait d’examiner l’activité cérébrale des personnes diagnostiquées avec un trouble de consommation d’alcool, fournissant peut-être un aperçu plus approfondi de l’impact sur le traitement mental de l’alcoolique dans la famille.