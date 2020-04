Un pasteur évangélique hispanique infecté par un coronavirus rencontre des fidèles

Un pasteur hispanique infecté par COVID-19 aurait pu infecter environ 30 personnes. Il a célébré le service en sachant qu’il était malade. C’est arrivé au Chili, à Boca Sur.

Un pasteur évangélique hispanique, chilien infecté par le coronavirus a tenu un service avec une trentaine de personnes qui sont maintenant entassées dans un petit temple en attente de tests qui détermineront si elles ont été infectées ou non par la maladie, selon les autorités sanitaires.

Ce n’est pas la première fois que des évangéliques fidèles rencontrent leurs pasteurs, puis plusieurs sont infectés. Le mois dernier, une bergère a infecté plusieurs personnes à Boca Sur, dans le sud du pays, tandis que quelque 300 dirigeants évangéliques ont tenu une réunion nationale au cours de laquelle plusieurs cas de pandémie ont également été enregistrés.

«Nous avons eu une situation avec un rite religieux dans lequel la personne qui a présidé cette cérémonie a été infectée et savait qu’elle était infectée. Malgré cela, il y a eu une cérémonie à laquelle ont assisté 30 personnes », a déclaré mardi le ministre de la Santé Jaime Mañalich.

Vendredi, lors de la cérémonie, a ajouté le ministre, “il y a eu des câlins et des contacts de certains paroissiens avec d’autres … une plainte pénale sera déposée pour le contraindre à répondre des risques pour la santé publique que cela signifie”.

Au Chili, où il y a plus de 5 000 personnes infectées par le nouveau virus et 43 décès, un état de catastrophe, le couvre-feu prévaut et 16 de ses plus de 300 quartiers sont en quarantaine obligatoire, des dizaines de milliers de personnes pratiquent l’isolement volontaire, par que plus de cinq millions d’étudiants de tous niveaux rejoignent.

De plus, les réunions avec plus de 50 personnes sont interdites et l’utilisation de masques faciaux et une distance d’au moins un mètre entre les personnes est recommandée.

Le pasteur José Salgado a effectué le service dans l’un des quartiers les plus pauvres de Puente Alto, à la périphérie sud de la ville, auquel ont assisté une trentaine de personnes, dont des dizaines en situation de mendicité qu’il a accueillies dans un temple de certains 40 mètres carrés, comme indiqué.

Des voisins de l’endroit ont déclaré à la presse que de l’intérieur du temple, vous pouvez entendre des cris demandant de l’eau, de la nourriture et du savon, tandis qu’un médecin qui est arrivé à l’endroit avec une équipe qui a passé des tests pour détecter le coronavirus a indiqué qu’un bébé d’une dizaine d’années mois, elle a été retirée des lieux et transférée à l’hôpital. Il n’a donné aucun autre détail. Plusieurs personnes ont apporté de la nourriture et du lait au temple.

Un parquet régional enquêtera sur le pasteur. S’il ne respecte pas la quarantaine, l’homme pourrait encourir une peine de prison allant de 61 à 541 jours et des amendes allant de 300 000 pesos (350 dollars) à un million de pesos (1 170 dollars).