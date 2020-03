Un père de 44 ans décède d’un coronavirus

Un père de six enfants “en parfaite santé” est décédé dans les deux jours suivant le diagnostic de coronavirus.

Face à la tragédie vécue, sa femme a prévenu que n’importe qui pouvait tomber malade avec Covid-19.

Adolfo Méndez, 44 ans, était professeur de maternelle à New Braunfels, Texas, et après avoir reçu un diagnostic de coronavirus le mardi 24 mars, sa santé s’est détériorée rapidement et il est décédé deux jours plus tard; Jeudi 26.

Adolfo, qui était connu sous le nom de «T.J», a été testé positif mardi, après avoir subi le test la semaine dernière et est décédé ce jeudi 26 avril au Ascension Seton Medical Center, à Austin, des complications de la maladie.

Adolfo Méndez laisse ses six enfants orphelins et sa femme Angela veuve, qui a déclaré au Daily Mail que son mari était un homme en bonne santé avant même de contracter Covid-19.

«Cela peut arriver à n’importe qui. C’est ici et c’est réel et ça peut tuer n’importe qui, comme mon mari l’a fait. ”

La communauté qui vivait avec Adolfo le décrit comme un homme qui aimait beaucoup sa famille, en plus d’être un membre fidèle de son église dévouée.

Conrad Buchanan, Fort Myers, Floride

Dennis Dickson, 62 ans, New York

Dan Vigil, 68 ans, Lafayette, Colorado

Pete Meenan, comté de Davidson, Tennessee

Que leurs souvenirs soient une bénédiction. # covid19 #coronavirus

** Toutes les photos / informations des reportages publics **

(23 / x) pic.twitter.com/sbA1dcsLf4

– Alex Goldstein (@alexjgoldstein) 27 mars 2020

Le pasteur de l’église d’Oakwood, Ray Still, a rendu hommage à Mendez en tant que chrétien dévot, le décrivant comme un homme qui “aimait sa femme et ses enfants, leur Seigneur et l’église du Seigneur, et le servait fidèlement”.

À ce jour, le 27 mars, 467 personnes infectées par un coronavirus sont enregistrées au Texas, 71 d’entre elles sont des cas communautaires, en plus de 3 décès et 30 des personnes infectées se sont rétablies.

Avec des informations de Daily Mail et fox26houston

Vous pourriez également être intéressé: Figure of the America attaque le gouvernement pour le coronavirus