Un physicien pour le président? – Réseau de blogs Scientific American

Quelle que soit l’idéologie politique, celui qui remportera la prochaine élection présidentielle américaine aura dû gagner une infime fraction de l’électorat – les électeurs swing – en les persuadant de leur vision du pays, que ce soit sur l’économie, l’emploi, la défense, les soins de santé. , l’environnement, la sécurité, les lois sur les armes à feu ou tout simplement une vision du monde qui résonne davantage avec l’Américain moyen. La seule chose que je soupçonne de ne pas être au premier plan de l’esprit de ces électeurs swing est la compréhension des candidats de la physique quantique ou des théories de la relativité d’Einstein. Mais peut-être que ça devrait l’être.

Voici mon argument pour faire entrer un physicien à la Maison Blanche. Pas cette fois, bien sûr, et pas moi, vous comprenez; Je suis britannique et je ne me qualifie pas.

Nous vivons dans un monde complexe plein d’idéologies conflictuelles, dans lequel nous nous enracinons de plus en plus. Cela est particulièrement vrai dans la politique américaine et est très évident de ce côté-ci de l’étang à partir des débats dans les médias et les médias sociaux. Nous entendons régulièrement des termes tels que bulles de filtre, chambres d’écho, biais de confirmation, dissonance cognitive, pensée de groupe, même – et c’était nouveau pour moi – cognition protectrice de l’identité, selon laquelle les individus attribuent et rejettent sélectivement les dangers affirmés d’une manière qui soutient leur identités culturelles. Et puis il y a la dissonance cognitive, par laquelle quelqu’un ressentira un véritable inconfort mental lorsqu’il sera confronté à des preuves soutenant une opinion contraire à la leur. Cette pensée polarisée et intransigeante signifie que le discours politique s’effondre comme jamais auparavant.

Malgré les soupçons de nombreux politiciens à l’égard de la science et des scientifiques, il est encourageant de voir que tant de gouvernements du monde entier écoutent et agissent enfin sur les conseils d’experts scientifiques lorsqu’ils traitent de la pandémie de coronavirus, que ce soit pour assurer la sécurité des populations, fournir les soins, ou travailler à trouver un vaccin. Mais on peut en dire beaucoup plus sur la valeur de la science et la façon dont nous menons des recherches scientifiques qui pourraient être appliquées plus généralement en politique.

En effet, nous n’avons fait que des progrès dans notre compréhension scientifique du monde et dans le développement de technologies basées sur cette compréhension, grâce à la collaboration, au consensus et à l’honnêteté. En science, même si nous pouvons être certains que nos théories sont correctes, nous ne dirons jamais que nous sommes absolument certains qu’elles ont raison.

Après tout, si une observation ou un nouveau résultat expérimental arrive et entre en conflit avec notre compréhension actuelle du monde, alors nous devons abandonner cette théorie. Les théories du complot sont un bon exemple de l’opposé polaire de l’approche scientifique en ce sens qu’elles cherchent à assimiler toutes les preuves qui s’y trouvent et à les interpréter d’une manière qui confirme plutôt que répudie leur idée centrale, les rendant ainsi infalsifiables.

Ce que je veux dire, c’est que nous pourrions faire pire que d’avoir quelqu’un au Bureau ovale qui comprend et applique la méthode scientifique à sa réflexion et à sa prise de décision. En tant que physicien moi-même, j’ai été formé à toujours remettre en question mes croyances et hypothèses, à valoriser le doute sur la certitude, à ne pas avoir peur d’admettre mes erreurs et à être prêt à changer d’avis à la lumière de nouvelles preuves, car c’est ainsi que Je développe une meilleure compréhension du monde.

Je sais également qu’il faut des années de formation pour comprendre pleinement la complexité du fonctionnement de l’univers, et donc j’écouterai et apprécierai les opinions de ceux qui en savent plus sur un sujet ou un problème que moi. En science, contrairement à la politique, ces attributs sont considérés comme une vertu, qui découle de notre désir de rechercher une vérité objective sur la réalité plutôt que de simplement gagner un argument ou faire appel aux instincts les plus bas de ceux qui nous suivent sans hésitation.

Imaginez alors un physicien en tant que président: quelqu’un avec des compétences analytiques et de résolution de problèmes, qui valorise l’importance des politiques fondées sur des preuves, de l’honnêteté et de l’ouverture, et qui comprend le rôle de la science et de la technologie pour soutenir l’innovation et la compétitivité économique; celui qui apprécie la nécessité d’une population dotée de connaissances scientifiques et la valeur de l’investissement dans une éducation adéquate en STIM pour les enfants du pays; quelqu’un qui peut voir à quelle vitesse le monde change et y réagir et qui est prêt à écouter et à suivre les conseils d’experts, plutôt que de les rejeter si leurs conseils ne correspondent pas à un dogme idéologique profondément ancré.

L’Amérique et le monde seront confrontés à de nombreux défis dans les années et les décennies à venir, la plupart d’entre eux nécessitant désespérément une approche scientifique rationaliste et des politiques fondées sur des preuves. Nous avons vu à quel point la menace d’une pandémie mondiale est trop réelle et entraîne un besoin désespéré d’expertise et de conseils scientifiques. Mais nous devons aussi trouver des solutions à la crise climatique, au cyberterrorisme, à nos besoins énergétiques, ainsi que préparer la venue de l’IA. En fait, je prédis que l’IA, la robotique et l’automatisation se développeront pour devenir la technologie omniprésente du 21e siècle et au-delà. Toutes ces questions réclament un leadership qui comprend le fonctionnement de la science et qui donnera une place prépondérante à la science et à la technologie.

Nous vivons à une époque de défis énormes, mais aussi de merveilleuses opportunités et d’incroyables avancées technologiques, et nous ne pouvons pas confier nos vies et notre avenir à des politiciens qui ne comprennent pas cela. L’Amérique pourrait faire bien pire que d’élire un physicien à la présidence.