Un pianiste de renom joue à nouveau avec des gants «magiques»

SAO PAULO (AP) – Quelques jours avant Noël, le pianiste de renom João Carlos Martins a réuni ses amis dans un bar à Sao Paulo pour leur montrer le meilleur cadeau qu’il avait reçu depuis des décennies: une nouvelle paire de gants bioniques qui permettent au musicien 79 ans, jouant avec les deux mains pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Considéré comme l’un des grands interprètes de Johann Sebastian Bach, le metteur en scène et pianiste brésilien avait pris sa retraite en mars dernier après 24 interventions chirurgicales visant à arrêter la douleur causée par une maladie dégénérative et une série d’accidents. Ses limites l’ont obligé à travailler principalement en tant que réalisateur depuis le début des années 2000.

Mais depuis la fin de 2019, des amis retournent au grenier de Martins dans le centre-ville pour l’entendre jouer des pièces de Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart et de son préféré, Bach, faisant revivre son piano Petrof.

Avant les gants, spécialement développés pour lui, le pianiste ne pouvait que jouer lentement avec ses pouces et parfois les index.

“Après avoir perdu mes outils, mes mains et ne plus pouvoir jouer du piano, c’était comme s’il y avait un cadavre dans ma poitrine”, a déclaré Martins à l’Associated Press.

Les problèmes de santé de Martins remontent à 1965. Entre autres complications, un nerf dans son bras a été endommagé lors d’un match de football à New York, et il a été frappé à la tête par un voleur avec une pipe en métal alors qu’il était en tournée en Bulgarie. Ses récupérations après chaque revers étaient notoires. Mais même ses amis espéraient que la dernière opération dans sa main gauche marquerait la fin de ses jours au piano.

Cela aurait pu être son destin sans un designer qui pensait que la retraite du pianiste était arrivée trop tôt. Ubiratã Bizarro Costa a créé des gants bioniques, recouverts de néoprène et avec une structure en fibre de carbone, qui soulèvent les doigts de Martin après avoir appuyé sur les touches.

“J’ai créé les premiers modèles à partir d’images de leurs mains, mais celles-ci étaient loin d’être idéales”, a déclaré Costa. «J’ai approché le professeur à la fin d’un concert dans ma ville de Sumaré, dans la région de Sao Paulo. Il s’est vite rendu compte qu’ils ne fonctionneraient pas, mais il m’a ensuite invité chez lui pour développer le projet. »

Costa et Martins ont passé les mois suivants à tester différents prototypes. L’ajustement parfait est venu en décembre, et sa construction n’a coûté qu’environ 500 reais brésiliens (125 $). Maintenant, Martins n’enlève jamais ses gants, même pour dormir.

«Je ne retrouverai peut-être pas la vitesse du passé. Je ne sais pas quels résultats j’obtiendrai. Je recommence comme si j’étais un garçon de huit ans qui apprend », a-t-il dit avec son caniche Sebastian. Le nom de son chien, bien sûr, est un hommage à Bach.

Le retour du pianiste est apparu initialement dans le journal brésilien Folha de S. Paulo. Le journaliste Ricardo Kotscho a déclaré que Martins s’était précipité vers le bar près de sa maison avant Noël “comme un enfant qui avait reçu un nouveau jouet”.

Martins a déclaré qu’au cours des 50 dernières années, il avait reçu plus de 100 appareils annoncés comme des solutions miraculeuses aux problèmes de ses mains. Aucun n’a bien fonctionné ni assez longtemps.

«Mais ces gants le font. Je peux même les ajuster », a-t-il déclaré, montrant comment il peut repositionner les coussinets intérieurs du gant pour jouer à un rythme plus rapide ou plus lent. «Cela ne signifie pas que tout est résolu. Influences d’atrophie musculaire. Parfois j’essaie de jouer vite et je déprime parce que ça ne sort pas encore. »

Les «gants d’extension», comme leur nomme leur inventeur, donnent à Martins un objectif: jouer à nouveau du piano au Carnegie Hall à New York en octobre prochain, où il doit diriger un concert célébrant le 60e anniversaire de sa première apparition. là.

En attendant, il s’entraîne tôt le matin et tard le soir, pour le plus grand plaisir de ses voisins, jusqu’à ce qu’il puisse parfaitement interpréter l’intégralité d’un concert de Bach.

«Cela pourrait prendre un, deux ans. Je continuerai à travailler jusqu’à ce que cela se produise », a-t-il déclaré. “Je n’abandonnerai pas.”