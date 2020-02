“Un plan d’affaires”, le pilier de la mode espagnole | personnes

Après avoir terminé la 71e édition de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, il est temps de faire le point et de savoir ce dont la mode et les créateurs espagnols ont besoin pour se renforcer et faire le saut vers le marché international souhaité. La solution: “Un plan d’affaires”.

La créativité de la mode espagnole bat au galop, mais il n’en va pas de même avec son aspect économique, véritable moteur pour rester dans le secteur. Le bon travail de la mode d’auteur ne se traduit pas toujours par des ventes dans un pays où la «fast fashion» est un favori des consommateurs.