Un podcast vidéo des États-Unis vers le monde depuis la Géorgie

Un groupe de femmes de la Chambre de commerce hispanique de Géorgie entre dans l’histoire en publiant EME TV, leur premier podcast vidéo en espagnol. EME TV vise à promouvoir et éduquer les femmes hispaniques qui vivent aux États-Unis et dans le monde. Le podcast vidéo est présenté par la journaliste de renom, lauréate des Emmy Awards, Paula Rodríguez.

Par Paula Rodríguez

Le groupe de femmes de la Chambre de commerce hispanique de Géorgie appelé EME, EME de Mujer, écrit l’histoire en présentant sa première vidéo de podcast espagnole, EME TV.

Ce projet audiovisuel est une initiative de cette organisation à but non lucratif, qui vise à promouvoir et éduquer les femmes hispaniques qui vivent aux États-Unis et dans le monde.

Le podcast vidéo est présenté par la journaliste de renom, lauréate des Emmy Awards, Paula Rodríguez. «Nos programmes ne soutiendront pas seulement les femmes mais motiveront les autres. Notre thème principal est l’entrepreneuriat, en plus de la préparation professionnelle et émotionnelle qui sont la base du succès.

“Nous pourrons voir et entendre de partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux et aux podcasts”, a déclaré Rodriguez.

“EME TV est une plateforme où nos histoires d’entrepreneurs et de professionnels aux États-Unis peuvent être racontées du point de vue de la voix latine”, a déclaré Andrea Rivera, productrice exécutive.

EME TV sera enregistré dans les études du cabinet d’avocats Urbina Law Firm et de Mundo Hispánico.

“Pour nous, à Urbina Law Firm, il est important de connecter et de servir notre communauté, et quelle belle chose de pouvoir fournir une plateforme sur laquelle nous pouvons fournir des informations précieuses et essentielles”, a déclaré Giselle Urbina.

Pour sa part, Maria Alejandra Bastidas, vice-présidente du contenu numérique de Mundo Hispánico, a exprimé aujourd’hui l’importance de ce type de programmes.

«En tant que femmes entrepreneurs, nous devons être dans le monde numérique parce que le public est sur les réseaux. À Mundo Hispánico, nous sommes très heureux de pouvoir soutenir EME TV ».

Les deux premiers programmes sont désormais disponibles sur les réseaux sociaux du groupe EME et sur différentes plateformes audio telles que Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez trouver le podcast vidéo comme EME TV by EME for Women.

Facebook: https://www.facebook.com/EMEdeMujer1/

Instagram: https://instagram.com/emedemujer1?igshid=qw7ixhr1rxbx