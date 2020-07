Un policier tué à l’Ohio Home Depot et un suspect se suicide

Des policiers tués à Home Depot. Selon des témoins, l’homme a tiré sur un officier après avoir répondu à un appel du 911. Le suspect a tenté de s’échapper, puis s’est retourné et a tiré sur l’agent Anthony Dia. La police a entendu un coup de feu et a retrouvé le corps du meurtrier.

Des policiers tués à Home Depot. Un officier de police de Toledo, dans l’Ohio, est décédé samedi d’une balle dans la poitrine alors qu’il répondait à un appel au service d’urgence 911 signalant un homme qui avait passé la nuit dans un parking de Home Depot et était en état d’ébriété.

Des témoins, a expliqué le chef de la police de Tolède, George Krahl, ont déclaré que le suspect tentait d’échapper à l’agent Anthony Dia quand « pour une raison quelconque, il s’est retourné et a ouvert le feu avec une arme à feu », a rapporté ABC News.

La police a déployé un drone et un chien pour tenter de localiser le suspect. Quelque temps plus tard, la police a entendu un coup de feu et le suspect, un homme blanc de 57 ans qui n’a pas encore été identifié publiquement, a été retrouvé mort dans un suicide apparent dans une zone boisée près de Home Depot, a déclaré Krahl lors d’une conférence de presse. ce samedi matin.

Le maire de Tolède, Wade Kapszukiewicz, a déclaré que le peuple des États-Unis s’unit ce samedi pour célébrer son indépendance et honorer les sacrifices que les membres de nos forces et services ont consentis au cours de l’histoire de ce pays, qui a également se reflète dans les sacrifices que les autorités locales font chaque jour « avec peu de fanfare, parfois dénigrées et rabaissées ».

« Nos cœurs sont brisés aujourd’hui pour la perte de l’officier de police de Tolède Anthony Dia, décédé ce matin dans l’exercice de ses fonctions », a déclaré samedi le maire dans un communiqué. « Nous sommes tous en deuil, et nous n’oublierons jamais son sacrifice. »

La police prévoit d’organiser une conférence de presse de suivi lundi pour donner plus de détails sur le suspect et comment les événements se sont déroulés.

« Le sacrifice prend toutes les formes et nous ne pouvons pas oublier les difficultés auxquelles nos policiers sont confrontés chaque jour », a ajouté Kapszukiewicz.

Tirs au Mississippi: un mort et plusieurs blessés dans un bar

Une fusillade dans un bar du Mississippi a fait un mort et plusieurs blessés, ont confirmé samedi les autorités.

La fusillade a eu lieu tôt samedi matin dans une boîte de nuit de Jackson, la capitale du Mississippi, a déclaré un responsable à l’agence de presse AP, cité par ABC News.

Une personne, identifiée comme Shelby Cortez, 41 ans, qui a reçu une balle dans le cou, a été tuée lors de la fusillade et trois autres (deux hommes et une femme) ont été blessés, a indiqué la police dans un communiqué.

Le capitaine du comté de Hinds, Tyree Jones, a déclaré à l’Associated Press que la fusillade avait éclaté au M-Bar Sports Grill à Jackson, Mississippi.

Le compte Twitter du bureau du shérif du comté de Hinds a publié des images du suspect lors de la fusillade dans ce bar du Mississippi.

