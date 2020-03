Un politicien hispanique du Texas déclare la mise en quarantaine du coronavirus

Alerte au coronavirus: le politicien Ted Cruz, sénateur du Parti républicain du Texas, a annoncé qu’il était en quarantaine par mesure de précaution car il a salué et parlé avec une personne portant le coronavirus. Selon des sources proches du milieu politique, la rencontre de Cruz avec le porteur de la maladie s’est déroulée dans le cadre d’une convention conservatrice au Maryland tenue en février. Le président Donald Trump était à la même convention, mais la Maison-Blanche a fait des rumeurs et a déclaré que le président n’était jamais en contact avec la personne infectée.

Cruz, sénateur du Parti républicain représentant le Texas, a indiqué dimanche après-midi 8 mars 2020 dans une déclaration qu’il serait détenu à son domicile à Houston en quarantaine volontaire par précaution après un acte politique dans le Maryland rétréci la main et a vécu avec une personne qui s’est avérée plus tard positive en tant que patient coronavirus.

Le sénateur Cruz, l’un des hommes proches du président Donald Trump sur la carte politique du sud des États-Unis, a envoyé une lettre détaillant les raisons pour lesquelles il a décidé de rester en quarantaine indéfiniment. Une copie du document l’a Monde hispanique au Texas

Cruz a déclaré qu’après avoir consulté son médecin généraliste, les autorités médicales du ministère de la Santé de Houston, du département de la santé publique du comté de Harris et du National Center for Disease Prevention and Control, il avait décidé de se confiner chez lui. de Houston pour ne pas être un facteur de risque et propager le coronavirus, car il était en contact avec ce disciple républicain qui s’est avéré plus tard positif à la maladie.

«Je ne ressens aucun symptôme et je me sens bien et en bonne santé», a expliqué Cruz, qui a expliqué que son interaction avec la personne infectée était «il y a 10 jours et, comme la période d’incubation moyenne est de 5 à 6 jours, les autorités ils ont rapporté que les probabilités de transmission sont extrêmement faibles. »

Le sénateur Cruz a expliqué qu’il vivait avec la personne infectée moins d’une minute et que depuis lors, il n’a manifesté aucun symptôme.

«Cependant, par mesure de précaution et en raison de la fréquence avec laquelle j’interagis avec mes électeurs dans le cadre de mon travail et pour leur donner la tranquillité d’esprit, j’ai décidé de rester chez moi au Texas cette semaine, jusqu’à ce que 14 jours se soient écoulés depuis mon interaction. avec cette personne », détaille la déclaration envoyée par le bureau de Cruz.

Selon une source du milieu politique, la rencontre avec la personne dont le coronavirus a été confirmé par la suite s’est produite dans le cadre de la Conférence nationale d’action politique conservatrice (CPAC), organisée par l’Union Les conservateurs américains (ACU), dans lesquels le sénateur a serré la main de la personne infectée et a parlé brièvement.