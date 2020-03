Un prêtre italien décède d’un coronavirus après avoir fait don de son ventilateur à un jeune homme infecté

Au milieu de la pandémie de Covid-19, nous assistons également aux actes les plus purs d’amour et de solidarité entre les êtres humains.

C’est le cas d’un prêtre en Italie, qui est devenu un héros après être mort en abandonnant son respirateur à un jeune patient qu’il ne connaissait pas.

Le père Giuseppe Berardelli, 72 ans, est décédé dans un hôpital situé à Lovere, Bergame, le lundi 23 mars, après avoir contracté un coronavirus.

Il y a des histoires héroïques de prêtres, comme celle du père Giuseppe Berardelli, 72 ans, décédé à l’hôpital en renonçant au respirateur que ses paroissiens lui avaient donné quand ils ont découvert qu’il avait le #coronavirus pour le donner à quelqu’un de plus jeune. https://t.co/Nk2i40FyAk

– Aleteia (@AleteiaES) 24 mars 2020

Selon l’hôpital de Lovere, le prêtre Berardelli a refusé d’utiliser le respirateur que ses paroissiens lui ont acheté.

Au lieu de cela, le prêtre, comme un bon Samaritain, a décidé de donner son respirateur à un patient plus jeune qui se battait pour sa vie.

À travers les réseaux sociaux, des centaines d’utilisateurs ont rendu hommage au prêtre, qu’ils décrivaient comme un martyr, certains l’appelant même le saint du coronavirus:

“Don Giuseppe Berardelli, saint patron de ceux qui souffrent de coronavirus et de tous ceux qui en prennent soin, priez pour nous!”

#coronavirus Giuseppe Berardelli, un prêtre de 72 ans, décède des coronavirus après avoir abandonné le respirateur dont il avait besoin et que sa communauté paroissiale avait acheté juste pour lui, pour le donner à quelqu’un de plus jeune. 🙏🇮🇹 pic.twitter.com/QUdlx31Xqs

– Eduardo Serenellini (@edserenellini) 24 mars 2020

Au moins 60 prêtres sont morts en Italie

Le Sun a rapporté qu’au moins 60 prêtres sont morts en Italie de Covid-19, dans la nation avec les pertes humaines les plus faibles de ce virus contagieux.

Bergame, la ville où Berardelli est mort, est l’une des plus touchées par le coronavirus dans ce pays européen, et c’est que plus de la moitié de tous les décès liés au virus sont survenus sur ce territoire.

Le pape François, quant à lui, prie pour eux: “Remerciez Dieu pour cet exemple d’héroïsme”.

Avec des informations de Sun UK et Aleteia.

