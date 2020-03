Un prisonnier est testé positif au Coronavirus dans une prison où El Chapo est

Un prisonnier du Metropolitan Correctional Center (MCC, pour son acronyme en anglais) de New York, où “El Chapo” Guzmán il est en prison, il a été testé positif pour Coronavirus.

Cela a été annoncé ce lundi par la journaliste Keegan Hamilton, de Vice. Dans la même prison, en plus du capo de Sinaloan, se trouvait l’homme d’affaires Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé dans une cellule.

L’établissement correctionnel, situé au centre-ville de Manhattan, abrite environ 700 détenus fédéraux. A travers un document obtenu par Vice News, le directeur du MCC déclare que le prisonnier a reçu le diagnostic de COVID-19 lundi après s’être plaint de “frissons, maux de tête et fièvre” depuis dimanche matin.

Il avait une toux sèche et un mal de tête. Il n’était pas essoufflé ou sa poitrine lui faisait mal. Il n’avait pas non plus de congestion nasale », a écrit le directeur M. Licon-Vitale au personnel pénitentiaire pour l’informer de l’affaire COVID-19.

Selon le document, le prisonnier avec coronavirus fait partie de l’unité 11 au sud de la prison, tandis que “El Chapo” Guzmán il fait partie de la zone 10 sud, à un seul étage de l’endroit où se trouvait son partenaire malade. Pour l’instant, aucun autre détenu de la région n’a été évalué. Cependant, l’établissement pénitentiaire ne déplacera aucun des prisonniers pour empêcher une nouvelle contagion.

#BREAKING: Je viens d’apprendre qu’un détenu du MCC de New York – la prison fédérale où El Chapo et Jeffrey Epstein étaient détenus – s’est révélé positif pour COVID-19.

Voici le mémo que le directeur a envoyé au personnel de la prison.

L’histoire arrive bientôt @ vicenews… pic.twitter.com/WcTuCFUZW4

– Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 23 mars 2020

Avec des informations de Vice.

Vous pourriez également être intéressé par:

COVID-19 à La Mole 2020: Ces célébrités ont assisté à la convention

«Les jeunes ne sont pas invincibles»: l’OMS met en garde contre les infections à COVID-19 dans ce secteur

Les médecins et les infirmières montrent leurs visages maltraités pendant de longues heures pour traiter le coronavirus