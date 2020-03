Un producteur de télévision dénonce la discrimination pour avoir été infecté par un coronavirus

“Tous ces jours, jusqu’à aujourd’hui, l’administration n’a pas autorisé ma famille et mes amis à entrer dans le condo pour me laisser l’épicerie», A déclaré Rodrigo Fragoso, patient diagnostiqué avec un coronavirus, dans une interview pour Infobae Mexique.

La pandémie par COVID-19 Il a généré la peur et l’incertitude dans une grande partie de la population, car étant un virus inconnu, les gens n’ont toujours pas suffisamment d’informations pour calmer leurs peurs. Au Mexique, le Secrétaire de Santé signalé l’existence de 405 cas confirmés, cinq morts y 1219 patients suspects.

Rodrigo Fragoso s’est rendu dans la ville de Miami, Floride aux États-Unis, accompagné de sa mère. Cependant, ce n’est que quelques jours après son retour qu’il a commencé à ressentir une gêne comme fatigue, maux de gorge, fièvre supérieure à 39 degrés et maux de tête sévères. Après avoir identifié ces symptômes, Fragoso a décidé de se rendre à l’hôpital de la Raza, qui se trouve à trois pâtés de maisons de son domicile et auquel il est affilié.

À cet endroit, il a été reçu par des médecins qui lui ont fait un questionnaire. “quand je leur ai dit que j’avais fait un récent voyage aux États-Unis, ils ont activé le protocole coronavirus c’est-à-dire qu’ils ont appelé d’autres médecins de l’hôpital d’infectiologie et qu’ils sont déjà arrivés avec un équipement spécial. »

Après avoir fait le test, Rodrigo a décidé de rentrer chez lui et isolerTrois jours après avoir été examiné dans l’unité médicale, Rodrigo a reçu un appel où un spécialiste a confirmé sa contagion par le coronavirus.

Compte tenu de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, le nouveau diagnostic de COVID-19, a décidé de partager son résultat via son Facebook. Cependant, Fragoso ne comptait pas sur une nouvelle virale et que les médias l’appelleraient pour demander des interviews. Sur la recommandation d’un ami, Rodrigo a décidé de partager son histoire publiquement, alors il a accordé une interview au journaliste Ciro Gómez Leyva, qui, dans son journal télévisé de vendredi dernier, diffusé par Grupo Imagen, a donné la nouvelle de la contagion.

Rodrigo Fragoso a 12,7 mille followers sur son compte Twitter, a 30 ans et se consacre à la production télévisuelle et à la gestion des talents. “Même si je fais de la télévision, même si je travaille dans les médias, parce que Je ne savais pas comment j’allais gérer ce problème “, a assuré le producteur.

Le lendemain Après avoir participé au bulletin de nouvelles de Gómez-Leyva, un ami qui habite dans un immeuble à côté du sien, l’a appelé pour l’alerter de la présence d’éléments de sécurité publique à l’extérieur de son condominium.

“Rodrigo qu’est-ce que tu as fait parce qu’il y a dix patrouilles et quatre motos du Secrétariat de la sécurité publique en dehors de vos condos et ils disent que ils viennent te chercher car il y a 30 voisins dans la cour réunis avec la administrateur résidentiel et ils disent que vous êtes irresponsable parce que vous avez signé votre décharge volontaire et que vous deviez être à l’hôpital et que tu es venu pour tuer des gens, des enfants et des vieillards, pour les infecter»Ce sont les mots que, selon l’interviewé, son voisin a utilisés.

Le premier acte que Fragoso a identifié comme incorrect était quand votre gestionnaire de condo et un autre voisin, ils l’ont appelé pour lui dire que il a dû quitter sa maison et aller à l’hôpital, auquel celui-ci a refusé. Plus tard, la personne en charge de la gestion du logement lui a assuré que tout était réglé et qu’elle n’avait pas à s’inquiéter. Cependant, quelques minutes plus tard, Rodrigo s’est rendu compte qu’ils avaient ajouté du chlore à l’intérieur de son appartement.

“Alors je sors et je vois ils étaient venus me vider comme quatre litres de chlore parce qu’il y avait une flaque d’eau géante, toute la porte était rose, c’est-à-dire ils ne sont pas venus pour vadrouiller, ils ont littéralement jeté le chlore rouge à la porte de ma maison et le l’odeur était insupportable“

Après avoir passé quelques jours à l’intérieur et avec son partenaire, le producteur de télévision a demandé d’apporter de l’eau parce que la nourriture s’épuisait. Cependant, personne n’est allé l’aider et il a appris que les voisins et même l’administration ne permettaient pas à des amis et connaissances de lui apporter de la nourriture et de l’eau.

“J’ai vérifié mes réseaux sociaux et plusieurs voisins m’ont insultéJ’ai même reçu menaces de mortJe souhaite être mort du coronavirus et que si je ne mourais pas, ils me tueraient, qui était un être sale et irresponsable, il allait tuer des enfants “, a dénoncé Rodrigo Fragoso.

Cependant, grâce au fait que le producteur de télévision a fait une plainte via leurs réseaux sociauxreçu le soutien d’amis, de la famille et d’autres utilisateursa même souligné que certains voisins ont fait preuve de solidarité avec lui et sont venus lui offrir de la nourriture et de l’épicerie.

Il a également déposé une plainte pour discrimination envers les autorités correspondantes, qui, selon le producteur, ils ont agi immédiatement en offrant des entretiens pour informer aux autres voisins.

“Je crois que tout ce qui s’est passé dans mon cas a porté ses fruits car même le chef du gouvernement de Mexico a déclaré qu’il ne devait pas y avoir de discrimination dans ces cas. Les autorités, grâce à mon histoire, ont mis en place des actions pour éviter les discriminations et multiplié les campagnes d’information, alors je pense que cela a valu la souffrance que mon partenaire, ma famille, mes amis et dans ce cas j’ai eu “, a-t-il indiqué lors de l’entretien avec Infobae Mexique.

Compte tenu de l’émergence de cas comme celui-ci, le Conseil national pour prévenir la discrimination (Conapred), a noté qu’avant la contingence générée par COVID-19, l’unité de la société et la renforcer les liens, laissant de côté les thèmes et les interprétations.

Par une déclaration, l’agence a indiqué: