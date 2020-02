Un professeur de Chicago dit à un étudiant hispanique de retourner “dans son pays”

Un enseignant de Chicago a déclenché la controverse après avoir dit à un étudiant hispanique de retourner dans son pays. La jeune femme hispanique est née aux États-Unis, chose à laquelle le professeur de Chicago n’aurait pas pensé avant d’émettre le commentaire. L’école évalue le cas présumé de racisme d’un enseignant de Chicago contre l’hispanique.

Une controverse a été déclenchée après qu’un enseignant de Chicago aurait dit à un étudiant hispanique de retourner dans son pays.

Le directeur du lycée de Chicago a promis une enquête jeudi après que les étudiants ont protesté contre le fait qu’un enseignant a dit à un étudiant hispanique de nationalité américaine de retourner «dans leur pays» après que la fille ne se serait pas levée pendant le spectacle. de l’hymne national dans une assemblée.

L’hispanique Yésica Salazar, élève du lycée Senn de Chicago, a déclaré que le 30 janvier, lors d’une assemblée pour célébrer l’héritage hispanique, une enseignante avait attiré son attention et trois amis assis pendant l’hymne.

La femme hispanique et ses compagnons ont répondu qu’ils protestaient contre la rhétorique nationale anti-immigrés et la brutalité policière, mais l’enseignante de Chicago, qui n’a pas été identifiée, a dit à la jeune femme de “retourner dans son pays”, selon des déclarations de Salazar

La jeune femme a déclaré avoir informé l’enseignante qu’elle était née aux États-Unis et qu’elle était citoyenne américaine. Ensuite, l’enseignant a exigé que la jeune femme et ses amis quittent l’assemblée lors de la célébration du patrimoine hispanique.

Mercredi, la plupart des élèves ont quitté leurs salles de classe et se sont assis dans les couloirs dans un acte de désobéissance civile parce qu’ils prétendent que l’administration n’a pas fait assez pour clarifier l’incident.

Les élèves ont déclaré à la presse que bien que la directrice, Mary Beck, les ait rencontrés après l’incident, ils n’étaient pas satisfaits, car ils n’avaient pas été informés de l’enseignant. Les étudiants demandent des excuses et, si cela ne vient pas, ils demandent que le professeur soit renvoyé.

Au cours de la manifestation, les étudiants ont déclaré avoir été inspirés par ce qu’ils avaient appris au cours du Mois de l’histoire afro-américaine sur Martin Luther King Jr. et Malcolm X.

De leur côté, des responsables du Chicago Public School System (CPS) ont annoncé qu’une enquête avait été ouverte sur l’incident et qu’ils pensaient que les propos présumés de l’enseignant contre la femme hispanique n’étaient pas conformes aux valeurs et aux politiques internes du système éducatif.

James Gherardi, porte-parole du système, a déclaré que la SCP est là pour défendre les valeurs et respecter les étudiants.

«Le CPS s’est engagé à promouvoir des environnements éducatifs qui soutiennent et soutiennent tous les élèves, et les actions présumées de l’enseignant vont à l’encontre de nos croyances et priorités dans le district scolaire», a déclaré Gherardi.

Une étudiante, Shakira Chacón, d’origine costaricienne et citoyenne des États-Unis, a déclaré aux journalistes qu’elle avait rencontré l’enseignant après l’incident et il a admis avoir dit ces mots, mais il nie maintenant avoir dit à Salazar de «revenir. dans son pays. “

Pour sa part, Salazar, qui est né et a grandi aux États-Unis, a déclaré qu’il était confus car ses parents ont travaillé dur pour être considérés comme faisant partie de cette nation.