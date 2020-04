Un Ramadan sans précédent | Couverture

Rien n’empêchera l’accomplissement du jeûne et de la prière. Mais avec les mosquées fermées et les sorties limitées par la pandémie de coronavirus, les deux millions de musulmans en Espagne se préparent à célébrer un Ramadan atypique et sans précédent, qui modifie son essence: la vie communautaire.

S’il y a quelques jours, c’était Pâques, ce sera maintenant une autre grande fête religieuse qui sera affectée, bien que non suspendue, car les restrictions imposées par l’état d’alarme ne modifieront pas substantiellement les prescriptions religieuses du mois de Ramadan, qui doit commencer. ce vendredi.

Pourtant, quelque chose sera différent. Parce que si quelque chose caractérise ce mois-ci, c’est la vie sociale intense des musulmans, surtout lorsque le soleil se couche et que le jeûne est rompu. Les mosquées sont bondées la nuit et les fidèles passent des jours avec leur famille et leurs amis à partager des repas copieux, après les heures sans manger, boire, fumer ou avoir des relations sexuelles. De l’aube au crépuscule.

“Pensez comme s’il s’agissait d’un 24 décembre, imaginez maintenant les changements et appliquez-les non pas à un jour, mais à un mois”, telle est la photographie qui dessine Efe Mohamed Ajana, secrétaire de la Commission islamique d’Espagne, qui vivra le Ramadan atypique, le premier de son histoire sans son leader, Riay Tatary, décédé des coronavirus.

Les experts disent que ce sera “un Ramadan exceptionnel”, sans précédent dans l’histoire de l’islam, car s’il est vrai qu’il y a eu des pandémies au cours des siècles, personne ne pouvait imaginer une telle situation dans le monde. “Cela ne s’est jamais produit auparavant”, disent-ils. Parce qu’au Ramadan, les aspects religieux individuels sont réunis avec d’autres groupes, qui seront modifiés par COVID-19.

«Ce sont des rites et des habitudes qui accompagnent le jeûne, comme être avec des amis et des frères, faire l’iftar, la prière du tarawih, fréquenter les mosquées, sont des questions de nature sociale», explique Sami el Mushtawi, chef du département culturel du Centre culturel islamique de Madrid, populairement la mosquée M30.

PAS D’ACTIVITÉS DANS LES MOSQUÉES

Fermé pendant des semaines, quelque chose de sans précédent dans l’histoire. Épicentres de l’activité religieuse communautaire pendant le Ramadan, en particulier pour ceux qui sont seuls et cherchent à créer et à entretenir des liens. “Cela les affectera, le jeûne est soulagé lorsque vous êtes à côté des autres”, ajoute-t-il.

Les mosquées acheminent l’aide à la communauté, mais il est maintenant temps de se réinventer. «Des mosquées ont été fermées, mais des mosquées ont également été ouvertes dans chacune de nos maisons», explique Amanda Figueras, du Forum Abraham pour le dialogue interreligieux.

Quels changements?. Il n’y aura pas d’iftar, c’est-à-dire que le repas collectif qui rompt le jeûne n’y aura pas lieu. Ce n’est qu’entre les deux grandes mosquées de Madrid qu’ils distribuent généralement 1 000 rations par jour.

Cependant, la Commission islamique envisage de demander au gouvernement l’autorisation pour les mosquées qui offrent ce service d’ouvrir deux heures afin que les musulmans puissent collecter de la nourriture, comme s’il s’agissait d’une sortie dans un supermarché, avec des mesures de protection.

Quelque chose qui exclut le Centre culturel islamique de Madrid, le plus grand du pays, qui a ses entrepôts pleins de dattes – le fruit qui rompt symboliquement le jeûne tous les jours – qui est arrivé avant le déclenchement de la pandémie pour les distribuer dans le monde entier. Pays. “Nous ne voulons pas que les gens courent le risque de contracter la maladie en cherchant un sac de nourriture”, explique El Mushtawi.

VOIR LE CONFINEMENT COMME UNE RETRAITE SPIRITUELLE

Sur un plan plus spirituel, le “tarawih”, une prière nocturne qui comprend de nombreuses récitations du Coran ou de l ‘”etekaf”, des journées intensives de foi et de contemplation qui ont eu lieu au cours des dix derniers jours, précisément confinées, ne peuvent pas y être célébrées non plus.

Mais déjà confiné chez eux, le contexte invite à l’approfondissement spirituel. “Le Ramadan est vécu en communauté, mais il ne dépend pas de la communauté”, explique Hisham Muhammad, chercheur et l’un des leaders de la communauté musulmane en Espagne.

Il souligne les avantages de cette situation. “Le jeûne est quelque chose de très personnel, une période d’introspection, de réflexion, de mieux se connaître et une situation d’isolement peut aider, car c’est comme un environnement de retraite”, dit-il. Et si, en plus, il n’est pas nécessaire d’aller travailler, le jeûne sera vécu plus calme et plus calme.

Ensuite, il y a la famille, qui est l’épine dorsale des célébrations ce mois-ci. Si le Ramadan les unit déjà, “la situation actuelle offre plus de temps à passer ensemble, à communiquer plus étroitement et à apprendre ensemble”, dit-il.

RAMADÁN SAUT AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Ni hésite. “L’important est la santé et le bien-être de tous les citoyens”, explique Figueras, et “comme le reste des communautés religieuses, ils font les adaptations nécessaires”.

Et voici la technologie. La Commission islamique demande aux mosquées et aux imams d’imaginer pour communiquer sur les réseaux sociaux avec les paroissiens. Le M30 ou Muhammad lui-même répond déjà aux doutes habituels des croyants, qui cette année, selon les experts, seront en vrac. Les conférences classiques du Ramadan se feront en ligne. Il est temps de “virtualiser”, disent-ils.

Le message doit venir. La solidarité et l’empathie sont l’axe du Ramadan, mais cette année est cruciale. Le Ramadan sert de purification spirituelle et corporelle. Il cherche à éprouver la faim des autres, les épreuves des autres. “Avec cette pandémie, il est encore plus inévitable de penser à ceux qui ont tort”, explique Muhammad.

La Commission islamique a déjà envoyé une lettre à la communauté: “N’oubliez pas les victimes de cette maladie ou leurs familles. Vous devez les réconforter, vous devez les soulager, vous devez les aider.”

Rafael Martinez