Un rappel astronomique sobre de COVID-19

Mère Nature a sa façon nuancée de nous éduquer. Après un siècle d’avancées scientifiques et technologiques qui ont déclenché une croissance économique sans précédent, notre civilisation a perçu sa supériorité sur la nature comme incontestée.

À l’instar des corrections apportées aux marchés boursiers exubérants irrationnels, COVID-19 est une correction de l’orgueil humain. La nature enseigne à tous les humains, riches et pauvres, à être humbles. Bien que nous pensions pouvoir manipuler la nature à notre guise, voici un coronavirus primitif avec un contenu d’informations négligeable par rapport à notre cerveau, menaçant de nous tuer et de nuire à notre économie, causant autant de dommages causés par les effets secondaires déclenchés par notre réaction sociétale que de son impact médical direct.

Personnellement, j’ai pratiqué la distanciation sociale bien avant qu’elle ne devienne tendance. Dans mon esprit, il était évident, avant l’apparition de COVID-19, que nous sommes fondamentalement des «monades» comme l’envisageait le philosophe Gottfried Leibniz, malgré les notions illusoires d’autonomisation qui découlent de la pensée de groupe. La distanciation sociale profite à la libre pensée. Isaac Newton a fait son meilleur travail scientifique tout en restant à la maison avec ses parents à Woolsthorpe pendant la Grande Peste de Londres en 1665-1666, lorsque l’Université de Cambridge a fermé ses portes. Plus d’un an de travail indépendant, il a développé le calcul, l’optique et a réalisé la nature de la gravité.

Mais il y a une autre leçon à tirer. Quelques années plus tôt, Newton avait écrit un document qui, entre autres choses, énumérait les péchés qu’il avait commis «Avant Whitsunday 1662». Numéro 13 sur la liste: «Menacer mon père et ma mère Smith de les enfoncer ainsi que la maison sur eux.» En tant qu’étudiante en histoire, je fais de mon mieux pour être gentille avec mes filles pendant le verrouillage de COVID-19.

Au-delà des leçons existentielles, cependant, COVID-19 a suscité des collaborations scientifiques internationales démontrant que la science n’a pas de frontières lorsqu’il s’agit de promouvoir un avenir commun meilleur pour notre civilisation. Tout comme le nouveau coronavirus peut infecter tout le monde, un vaccin efficace peut bénéficier à tous. Les triomphes scientifiques sont à partager pour nous tous. La science n’est pas un jeu à somme nulle, mais plutôt un jeu à somme infinie. Nous espérons que dans le sillage de COVID-19, les collaborations scientifiques internationales conduiront à plus de bonne volonté entre les nations et à une meilleure collaboration politique à travers le monde dans notre avenir.

La leçon la plus fondamentale est simple. Nous devons chérir tout le bien que la nature nous donne plutôt que de le tenir pour acquis, car il peut facilement disparaître. Au cours du siècle prochain, des milliards de dollars pourraient être perdus non seulement à cause de pandémies comme COVID-19, mais aussi à cause des éruptions solaires majeures ou des impacts d’astéroïdes. Nous ferions mieux de préparer des protections pour ceux-ci avant qu’ils ne nous frappent.

Sur des échelles de temps plus longues, des catastrophes encore plus importantes peuvent se produire, telles que des explosions d’étoiles proches ou un éclaircissement du soleil qui bouillonnera sur nos océans dans moins d’un milliard d’années.

Comme je l’ai dit aux étudiants lors de Zoom dans mon séminaire de première année à Harvard la semaine dernière, la vie telle que nous la connaissons n’est qu’une réflexion après coup dans le schéma global du cosmos. L’univers a commencé en se composant principalement d’hydrogène et d’hélium. Les éléments lourds comme le carbone et l’oxygène, qui permettent la chimie de la vie, sont les «cendres» de la combustion nucléaire dans les noyaux chauds des étoiles. Jusqu’à présent, notre existence transitoire a duré moins de 10 milliardièmes d’histoire cosmique sur un minuscule rocher que nous appelons la Terre, entouré d’un vaste espace sans vie. Nous devons être reconnaissants des circonstances fortuites qui nous permettent d’exister, car elles disparaîtront sûrement un jour, avec ou sans COVID-19.