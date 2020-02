Un rappeur de Pop Smoke est abattu à domicile

Le rappeur était chez lui lorsque deux hommes cagoulés sont entrés. Pop Smoke leur a fait face et les agresseurs présumés ont répondu. En juillet 2019, il a sorti son premier album.

Le rappeur Pop Smoke a été tué mercredi à son domicile de Los Angeles, en Californie, a fait savoir TMZ.

Selon des sources policières, l’interprète était chez lui lorsque deux hommes cagoulés sont entrés vers 4 h 30, heure locale.

Pop Smoke leur a fait face et les agresseurs présumés ont répondu en le frappant et en tirant, ce qui a causé des blessures graves et la mort par la suite.

Une ambulance est arrivée au domicile du rappeur et a été transférée au centre médical Cedars-Sinai, où il a été déclaré mort.

Le service de police de Los Angeles n’a pas identifié les agresseurs et jusqu’à présent, on ne sait pas si Pop Smoke les connaissait.

Le rappeur de 20 ans a sorti en juillet 2019 son premier album, Meet the Woo, qui mettait en avant le single “Welcome to the Party”, dans lequel il travaillait aux côtés de Nicki Minaj.

Les suspects ont fui la maison à pied

TMZ assure également qu’il y avait une fête ou un rassemblement quelconque la nuit sur les lieux du meurtre. Bashar Barakah Jackson, son vrai nom, était originaire de New York, et son deuxième album, “Meet the Woo, Vol. 2”, était sorti ce mois-ci.

Dans une interview au magazine XXL publiée le 7 février, Pop Smoke adhérait au “cliché” selon lequel lorsqu’un enfant afro-américain grandit dans le ghetto des États-Unis, il n’a que trois options: jouer au basket-ball, rap ou vendre de la drogue.

«J’ai fait les trois et c’était bon pour chacun d’eux. L’enlèvement n’est qu’une autre étape de ma vie. Il n’y a aucun moyen de savoir ce que je ferai après cela », a déclaré le rappeur.

Des figures du rap comme 50 Cent ou Nicki Minaj ont déploré sur les réseaux sociaux le meurtre de Pop Smoke.

«Il n’y a pas de succès sans jalousie, la trahison vient de ceux qui sont proches. Repose en paix », a écrit 50 Cent sur Twitter, énigmatiquement.

Les fans regrettent la nouvelle

La nouvelle a provoqué un choc sur le compte Instagram officiel de TMZ, avec plus de 200 mille réactions et 10 mille commentaires.

«Deux personnes qui le connaissaient probablement. Personne ne nous tue plus que nous. “” C’est très triste. “” Pourquoi les rappeurs meurent-ils si jeunes tout le temps? “,” Je déteste 2020 “”, “Enfer, je jouais leur musique toute la journée hier.” C’est vraiment foutu. “

Certains utilisateurs ne pouvaient pas croire la mort malheureuse de Pop Smoke: “Pas question”, “Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire”, “Est-ce faux?”

Bien qu’il y ait ceux qui ont commenté qu’ils ne connaissaient pas le rappeur, ils l’ont même confondu: “Mentionnez une des chansons de Pop Smoke”, “Sans manquer de respect … mais qui? Je ne l’ai jamais entendu, je n’entends pas cette merde .. de musique »,« Je pensais que c’était Tyga au début, puis 50 Cent, j’étais confus »,« Qui est-il? Je meurs de rire, quoi de neuf avec ces noms, la semaine prochaine, le rappeur Dildo meurt d’un coup de feu dans le visage, haha. »