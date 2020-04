Un rapport de la FEMA averti de la vulnérabilité à une pandémie des mois avant COVID-19

L’agence fédérale de gestion des urgences a averti l’année dernière qu’une pandémie causée par une nouvelle souche de grippe paralyserait les capacités de réaction du pays en entraînant des millions de personnes dans des hôpitaux débordés.

Le rapport, qui a été écrit avant la première apparition du nouveau coronavirus en Chine, proposait ces prédictions prémonitoires: le déluge de patients créerait «une pénurie de fournitures médicales, d’équipements, de lits et de personnel de santé».

L’avertissement de la FEMA, publié en juillet, prévoit avec une précision stupéfiante les ravages sociaux, économiques et personnels que la pandémie en cours a causés.

Le rapport, qui n’a pas été décrit précédemment, a été rédigé en collaboration avec le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche et d’autres organisations fédérales.

Avec des détails sur la «distanciation sociale» généralisée et «le surpeuplement des hôpitaux et des centres médicaux», l’agence de gestion des catastrophes du gouvernement fédéral fournit peut-être la plus forte contradiction des affirmations du président Trump selon lesquelles l’ampleur de la pandémie actuelle n’aurait pas pu être prévue.

Le rapport sape également les commentaires de l’administrateur de la FEMA, Peter Gaynor, qui a cherché à détourner la responsabilité des dégâts de la pandémie en disant que le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable de la santé publique. Gaynor était l’administrateur adjoint de la FEMA lors de la publication du rapport.

Hier matin, la FEMA n’a pas répondu aux questions envoyées par E&E News.

Une section clé du rapport de 37 pages, qui examine les différents dangers auxquels la nation est confrontée, est un récit de neuf phrases sous le titre «Scénario pandémique». Il décrit une séquence de catastrophes qui se déroulerait alors qu’une «nouvelle (nouvelle) souche de virus grippal» se propage aux États-Unis et infecte 30% de la population.

Dans le scénario, «les vaccins conventionnels contre la grippe sont inefficaces contre la souche actuelle, et le CDC estime qu’un nouveau vaccin pourrait être à des mois de la production de masse», prédit avec précision le récit, en se référant aux Centers for Disease Control and Prevention du gouvernement fédéral.

«En raison de la pandémie, la distanciation sociale est largement répandue. Les services publics, la police, les pompiers, le gouvernement et d’autres services essentiels sont perturbés en raison de l’éloignement social et de l’absentéisme des employés. Les entreprises ferment, ce qui entraîne une perte de services à grande échelle », poursuit le récit.

Avec des millions de personnes nécessitant une hospitalisation et des millions d’autres demandant des soins médicaux ambulatoires, «les hôpitaux sont rapidement débordés», indique le rapport.

Et présageant le manque actuel de ventilateurs, de respirateurs et de kits de test COVID-19, le rapport indique que dans le scénario de pandémie «il y a une pénurie de fournitures médicales, d’équipement, de lits et de personnel de santé».

La FEMA et les responsables fédéraux de la santé qui contrôlent le stock national d’équipements médicaux d’urgence ont fait l’objet de critiques ces derniers jours, les gouverneurs et les hôpitaux n’ayant pas pu se procurer suffisamment de fournitures.

Bien que le rapport de la FEMA n’ait reçu pratiquement aucune attention du public depuis que l’agence l’a publié fin juillet, le document a probablement été lu et approuvé par toutes les agences fédérales traitant des scénarios de catastrophe et d’urgence, a déclaré l’ancien administrateur adjoint de la FEMA, Timothy Manning, dans une interview.

“Si cela a été publié par la FEMA, cela a été accepté et approuvé par toutes les agences fédérales concernées”, a déclaré Manning, qui dirigeait la Direction nationale de préparation de la FEMA et est maintenant conseillère principale au Pacific Disaster Center, un groupe de recherche.

“Cela montre absolument que les fonctionnaires fédéraux, les fonctionnaires de carrière et les hauts dirigeants des agences fédérales étaient conscients et convenaient qu’une pandémie mondiale était une menace réelle pour la nation qui devait être planifiée”, a déclaré Manning.

Le rapport, intitulé National Threat and Hazard Identification and Risk Assessment, identifie les «plus grandes menaces et dangers» pour les États-Unis, selon l’introduction.

L’analyse vise également à déterminer les améliorations nécessaires pour prévenir, atténuer et répondre aux catastrophes potentielles. L’analyse couvre tous les secteurs, y compris tous les niveaux de gouvernement, le secteur privé et les groupes à but non lucratif.

La FEMA a travaillé sur le rapport avec des dizaines de ministères et organismes fédéraux, y compris le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, le FBI, le HHS et le Département de la défense.

En analysant les catastrophes potentielles, la FEMA a commencé avec une liste de 59 menaces et dangers et l’a réduite à neuf scénarios qui seraient les plus catastrophiques, y compris une pandémie résultant d’une nouvelle souche du virus de la grippe.

Les autres scénarios les plus dévastateurs impliquent des ouragans majeurs, des tremblements de terre et une «météo spatiale» qui coupent le courant à l’échelle nationale. Deux des scénarios catastrophiques sont omis de la version publique du rapport car ils sont «trop sensibles pour être inclus».

Le rapport de la FEMA a été publié des mois avant que d’autres documents fédéraux mettent en garde les chefs de gouvernement contre la menace de nouvelles souches virales.

Un rapport du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, qui estimait à plus de 500 000 le nombre de décès et la dévastation économique d’une pandémie de grippe, a été rédigé en septembre.

Un autre rapport, rédigé en octobre, simulait une pandémie qui migre de la Chine vers les États-Unis et infecte 30% des résidents américains. La FEMA a travaillé en étroite collaboration avec HHS sur la simulation de pandémie, nommée «Crimson Contagion».

Les rapports ont soulevé des questions quant à savoir si l’administration Trump a agi assez rapidement pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus aux États-Unis et si le gouvernement fédéral aurait dû être mieux préparé à l’épidémie.

Les rapports sapent également les déclarations de Trump selon lesquelles une telle pandémie n’aurait pas pu être prédite.

“Personne n’a jamais pensé à des chiffres comme celui-ci”, a déclaré Trump lors d’une réunion d’information à la Maison Blanche le 18 mars, lorsque le CDC a signalé 10 442 infections au COVID-19 aux États-Unis.

Le 19 mars, lorsque le CDC a signalé 15 219 infections domestiques, Trump a déclaré: «Personne ne savait qu’il y aurait une pandémie ou une épidémie de cette proportion. Personne n’a jamais rien vu de tel auparavant. »

COVID-19 a tué 14 700 personnes aux États-Unis et infecté plus de 434 000 personnes, a rapporté hier l’Université Johns Hopkins.

Le rapport de la FEMA n’est pas une preuve que les fonctionnaires fédéraux ont été négligents et ont ignoré les avertissements écrits, a déclaré Manning, l’ancien responsable de la FEMA, notant que le rapport est relativement nouveau.

“Il n’y a probablement pas eu assez de temps pour travailler dans les cycles budgétaires des choses qui commencent à combler les lacunes abordées dans cette analyse”, a déclaré Manning. “Je suis sûr que cela a généré les conversations, mais ce n’était pas assez de temps. C’est la réalité de la façon dont tout cela fonctionne. “

Bien que la FEMA soit l’agence officielle de gestion des catastrophes de la nation, Trump n’a pas confié à la FEMA la responsabilité de la réponse fédérale à COVID-19 avant le 13 mars. HHS coordonnait la réponse jusque-là.

Le 12 mars, Gaynor, l’administrateur de la FEMA et une personne nommée par Trump, a déclaré au House Transportation and Infrastructure Committee: «Je n’ai personnellement eu aucune conversation» avec le HHS.

Gaynor a esquivé les questions de savoir si la FEMA aurait dû être impliquée plus tôt dans la pandémie et si l’agence était au courant des conséquences possibles d’une épidémie impliquant une nouvelle souche du virus de la grippe.

“Est-il vraiment juste de dire que vous n’aviez aucun avertissement à ce sujet?” Martha Raddatz, d’ABC News, a demandé à Gaynor dans une interview le 22 mars.

“La mission médicale de santé publique, statutaire, appartient au HHS”, a répondu Gaynor. “Ma mission, FEMA, avant cela, [was] les catastrophes nationales et les événements catastrophiques qui se produisent. »

La FEMA est de plus en plus surveillée car elle a pris en charge la distribution de fournitures médicales d’urgence et d’équipements de protection individuelle, appelés EPI, à des États et des hôpitaux désespérés.

Mardi, deux hauts responsables démocrates de la Chambre ont déclaré à Gaynor dans une lettre que “les processus opaques et évolutifs de l’agence ne répondent clairement pas aux besoins des communautés en ce qui concerne les EPI et les fournitures médicales”. La lettre a été écrite par le président de la Sécurité intérieure, Bennie Thompson, du Mississippi, et par la présidente de la Chambre de surveillance et de réforme, Carolyn Maloney, de New York.

Les législateurs et les gouverneurs remettent en question la capacité du Stockage stratégique national, un dépôt de fournitures qui est distribué lors des urgences de santé publique.

Bien que le stock soit contrôlé par HHS, FEMA est le principal client, le tapotant au moins une douzaine de fois depuis sa création en 1999, plus récemment lorsque l’ouragan Dorian a frappé la côte sud-est des États-Unis en août.

Le stock n’est pas conçu pour répondre à la demande d’une pandémie à 50 États telle que COVID-19. La porte-parole de la FEMA, Janet Montesi, a déclaré dans une récente déclaration que les «hypothèses de planification» de l’agence pour la pandémie reconnaissaient que le stock à lui seul «ne pouvait pas répondre à toutes les exigences au niveau des États et des tribus».

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, démocrate, a exprimé sa frustration hier à l’égard de la FEMA et a déclaré que les États envisageaient de former un consortium pour acheter des fournitures médicales d’urgence afin qu’ils n’aient pas à se faire concurrence.

«Lorsque j’étais au gouvernement fédéral, la FEMA était effectivement la commis à l’expédition. Ils ont fait l’achat. Ils se sont diffusés aux États. C’est le système le plus simple », a déclaré Cuomo, qui était secrétaire du Département du logement et du développement urbain pendant le deuxième mandat du président Clinton.

“Si le gouvernement fédéral ne veut pas le faire, l’option B’let les États en tant que consortium soit un consortium d’achat”, a ajouté Cuomo, “parce que ce qui s’est passé ici, où j’ai fait une offre et Chicago en fait une autre, en Californie une autre offre, c’est juste de la folie. “

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

