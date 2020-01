Un récital de Dybala et Higuaín jette la Juventus en quarts de finale | Réseaux sociaux sportifs

Un récital de l’Argentin Paulo Dybala, qui a marqué un doublé et offert son aide, et son compatriote Gonzalo Higuaín, protagoniste avec un but et une passe décisive, ont donné à la Juventus ce mercredi une forte victoire 4-0 contre l’Udinese et l’ont qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie.

Sans le Portugais Cristiano Ronaldo, qui ne s’est même pas assis sur le banc à cause d’une attaque des sinus, la Juventus était menée par son partenaire argentin Higuain-Dybala, qui a cimenté une victoire complétée par le Brésilien Douglas Costa.