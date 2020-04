Un regard plus attentif sur les causes et les traitements d’Alzheimer

En mars 2019, le géant de la biotechnologie Biogen a arrêté deux grands essais de son médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer, l’aducanumab, car il ne semblait pas améliorer la mémoire des patients en déclin. Puis, dans un renversement de surprise plusieurs mois plus tard, la société et son partenaire, le fabricant de médicaments japonais Eisai, ont déclaré qu’ils demanderaient à la Food and Drug Administration américaine d’approuver le traitement. Une nouvelle analyse, a déclaré Biogen, a montré qu’un sous-groupe de personnes recevant les doses les plus élevées dans un essai a bénéficié du composé, qui dissout les amas d’une protéine appelée bêta-amyloïde dans le cerveau.

Les décisions de va-et-vient, ainsi que l’échec d’une flopée d’autres composés clarifiant les amyloïdes, ont laissé les experts divisés sur le fait de savoir si le traitement de l’accumulation d’amyloïde – longtemps considéré comme la meilleure cible pour un traitement contre la maladie d’Alzheimer – est toujours une approche prometteuse.

Certains scientifiques repensant l’hypothèse dite amyloïde ont contribué à la générer en premier lieu. «Je dirais qu’il a des jambes, mais qu’il boite», explique le généticien John Hardy, qui est co-auteur des études génétiques qui ont lancé l’idée il y a plus de deux décennies. Selon Hardy, qui dirige un programme de neurosciences moléculaires à l’Institut de neurologie de l’University College de Londres, «le [concept] que nous avons dessiné en 1998 est extrêmement simpliste. Il y avait beaucoup de points d’interrogation. Nous pensions que ces questions seraient remplies d’ici quelques années. Et pourtant, 20 ans plus tard, ils ne sont pas remplis. » Cependant, d’autres experts soutiennent toujours que l’hypothèse amyloïde est une explication forte et que les traitements ciblant la protéine sont la bonne voie à suivre.

La bêta-amyloïde se forme lorsque la protéine précurseur amyloïde (APP) est coupée par les enzymes bêta-sécrétase et gamma-sécrétase. Les fragments bêta-amyloïdes sont normalement décomposés davantage. Mais chez les personnes atteintes d’Alzheimer, la bêta-amyloïde s’accumule autour des neurones. De plus, des enchevêtrements d’une autre protéine, le tau, se forment dans les neurones. Ces changements sont finalement suivis de la mort cellulaire et de la dégénérescence cérébrale, ce qui a incité à soupçonner que la bêta-amyloïde était une cause. Et les personnes atteintes d’une forme génétique particulière d’Alzheimer ont des mutations dans l’un des trois gènes codant pour l’APP et deux composants de la gamma-sécrétase appelés présénilines. Leurs cellules cérébrales ont du mal à se débarrasser de la bêta-amyloïde. D’autres preuves sur l’amyloïde sont venues de personnes atteintes du syndrome de Down, qui ont une copie supplémentaire du chromosome 21 – qui porte le gène de l’APP – et qui produisent ainsi davantage de protéines. Ces personnes ont également un risque élevé de développer une démence à l’âge de 50 ans. De telles découvertes ont conduit les scientifiques à déduire qu’un mécanisme de compensation amyloïde défectueux était à blâmer dans la maladie.

Mais les nombreux échecs médicamenteux ont conduit certains à reconsidérer l’efficacité de la visée des thérapies uniquement amyloïdes. La bêta-amyloïde s’accumule souvent pendant des années avant le début des symptômes, et toutes les personnes atteintes de cette pathologie ne développent pas la maladie. En février, deux médicaments ciblant les amyloïdes, le solanezumab d’Eli Lilly et le ganténérumab de Roche, ont échoué dans un essai clinique pour une forme génétique précoce de la maladie qui serait directement liée au métabolisme amyloïde.

Une convergence de recherches, y compris des travaux de la Alzheimer’s Disease Cooperative Study, soutenue par le National Institute on Aging des États-Unis, suggère que l’accumulation d’amyloïdes n’est qu’une partie d’une cascade complexe d’interactions. «Nos expériences avec une variété d’interventions ciblant l’amyloïde nous ont clairement amenés à [this] », explique Howard Feldman, directeur de l’étude coopérative, qui est un consortium de laboratoires universitaires et gouvernementaux qui mène des essais cliniques sur les traitements de la maladie d’Alzheimer. «Il semble très difficile qu’une seule intervention amyloïde puisse endiguer le flot de la maladie.» Bien que l’hypothèse puisse être une bonne explication des formes génétiques précoces de la maladie, la forme tardive implique probablement plusieurs problèmes, de sorte que les approches visant uniquement l’amyloïde ne fonctionneront probablement pas, explique Feldman, qui est également professeur. et neurologue clinicien à l’Université de Californie à San Diego.

Certains chercheurs, comme Karen Duff de l’Université Columbia, sont favorables à l’idée que les enchevêtrements de protéines tau jouent un rôle aussi grand ou plus grand que celui des bêta-amyloïdes. L’une des raisons est que le degré de pathologie tau est plus étroitement corrélé à la gravité des symptômes cognitifs que la pathologie amyloïde.

D’autres scientifiques pensent que l’inflammation ou les défauts de la barrière hémato-encéphalique peuvent jouer un rôle essentiel. Mais les médicaments ciblant le tau et l’inflammation ont jusqu’à présent été inefficaces, note Feldman. Il estime qu’une combinaison d’interventions pourrait être la meilleure approche: «Une seule intervention peut ne jamais être suffisante, en dehors de la génétique [early-onset] formes de maladie. “

Il y a aussi d’autres idées. Ces dernières années, Hardy et ses collègues en sont venus à considérer la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives d’apparition tardive comme le résultat d’une mauvaise réponse aux dommages. Ils croient que l’accumulation précoce de bêta-amyloïde pourrait endommager les membranes des cellules neuronales, et si les cellules immunitaires appelées microglies ne parviennent pas à éliminer ces protéines membranaires endommagées, cela pourrait empêcher les membranes cellulaires d’éliminer adéquatement plus d’amyloïde, ce qui déclencherait un cycle de dommages. Des études récentes sur le séquençage du génome soutiennent cette idée, dit Hardy: la majorité des gènes identifiés comme facteurs de risque dans la maladie d’Alzheimer à début tardif impliquent le métabolisme microglial; d’autres codent pour des protéines qui aident à construire et à réparer les membranes cellulaires.

Certains scientifiques croient encore que l’amyloïde a un rôle principal en raison de plusieurs études liant son agrégation à la gravité des symptômes. “À mon avis, l’hypothèse est bien vivante”, explique David Holtzman, président de la neurologie à la Washington University School of Medicine de St. Louis. «Il ne fait aucun doute que la science affirme que la bêta-amyloïde est importante dans la maladie. La question est: quand peut-elle servir de traitement? »

Hardy, bien que plus sceptique qu’il y a des décennies, pense que l’hypothèse a des données solides, et il pense que les médicaments amyloïdes pourraient donner de mauvais résultats car ils sont administrés beaucoup trop tard dans la progression de la maladie. «Si je faisais une crise cardiaque, une statine pourrait être le bon médicament, mais il est trop tard», dit-il. Les cliniciens peuvent éventuellement mesurer les biomarqueurs génétiques, sanguins ou du liquide céphalo-rachidien pour prédire qui risque de développer la maladie d’Alzheimer, ce qui permettrait de les traiter avant qu’ils ne développent des symptômes.

D’autres disent que la véritable importance de l’amyloïde pourrait être l’un de ces biomarqueurs. «Je pense que l’amyloïde est un marqueur d’une importance cruciale pour comprendre le risque et la rapidité avec laquelle nous pouvons diagnostiquer la maladie», déclare Denise Park, chaire en sciences du comportement et du cerveau à l’Université du Texas à Dallas, qui étudie le vieillissement du cerveau. “Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mieux en ce moment.”

À l’avenir, il semble peu probable que le champ abandonne l’hypothèse amyloïde. Mais les scientifiques semblent, après une longue période, prêts à avoir une vision plus large des autres processus à l’œuvre dans ce destructeur d’esprits et de souvenirs.