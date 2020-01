Un responsable du ministère des Affaires étrangères a qualifié de “calomnie” les accusations portées contre lui pour harcèlement sexuel

Le chef de l’Institut des Mexicains à l’étranger (IME), Roberto Valdovinos, a nié les informations qui ont commencé à circuler cette semaine contre lui, au sujet de plaintes contre lui pour harcèlement sexuel et travail.

«Je partage des éclaircissements concernant les accusations présumées de harcèlement sexuel, inexistant et diffamatoire. Je le répète: il n’y a rien là-dedans. Le mensonge, quand il ne tache pas, tizna», A-t-il écrit sur son compte Twitter, où il a publié une lettre datée du 16 janvier.

Dans la lettre garantit que “à aucun moment” a eu un comportement lié au harcèlement sexuel, il n’y a donc aucune plainte contre lui. En outre, il a déclaré que les notes journalistiques du journal Reforma y Proces, étaient écrites de manière “tendancieuse et contraire à la vérité”, endommageant sa personne avec une telle “calomnie”.

“Les notes confondent le lecteur, donnant l’impression d’une culpabilité confirmée, violant la présomption d’innocence, à laquelle chacun a droit”, Cela se lit dans votre lettre. Il a ajouté que l’existence d’une accusation devant le Comité d’éthique d’une dépendance ne signifie pas que l’accusé est coupable, et aussi, ne sont pas nécessairement liés à des cas de harcèlement sexuel.

“Depuis leur présentation, j’ai collaboré avec le Comité d’éthique et l’Organe de contrôle interne pour clarifier les faits”, a-t-il conclu.

Et c’est que selon les médias nationaux, qui ont cité des sources officielles, Valdovios pèse cinq plaintes qui ont été déposées devant l’Organe de contrôle interne et la Commission d’éthique et de prévention des conflits d’intérêts du Ministère des affaires étrangères (SRE), ainsi qu’à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH).

“Les personnes qui ont travaillé avec lui ont déclaré que Valdovinos avait un comportement inapproprié avec les femmes, comme des commentaires inappropriés ou des invitations en dehors du lieu de travail. Ils ont également déclaré que avec de nombreuses femmes, il a présenté des comportements agressifs», A déclaré Reforma.

Avant les accusations, le ministère des Affaires étrangères a publié jeudi une note dans laquelle Il a reconnu que depuis l’année dernière, il y avait cinq plaintes de fonctionnaires contre Valdovinos, mais aucune n’était due à «du harcèlement sexuel ou du harcèlement».

“Le SRE ne tolère aucun type d’abus ou de harcèlement au travail ou de quelque nature que ce soit et s’est fermement engagé à enquêter sur toute plainte dans le strict respect de la loi et, le cas échéant, à appliquer les sanctions correspondantes, toujours respecter les garanties d’une procédure régulière et placer les droits et la protection des victimes au centre», Écrit l’agence.

Il a ajouté que deux des plaintes sont sur le point de conclure leur examen par le Comité et les trois autres ont été envoyés à l’Organe de contrôle interne de l’institution pour leur attention.

Qui est Roberto Valdovinos

Le fonctionnaire a été nommé chef de l’IME par désignation présidentielle le 24 décembre 2018. A cette occasion, le chef du SRE l’a décrit comme un homme qui “s’est caractérisé par la défense et la promotion des droits et libertés des Mexicains et des migrants en général”. Selon le chancelier, Le travail de Valdovinos serait de défendre les Mexicains qui sont à l’extérieur du pays.

Roberto Valdovinos est titulaire d’une maîtrise de l’Université de la Sorbonne en France, ainsi que d’une maîtrise et d’un doctorat de l’Université de Columbia, États-Unis. Il a été boursier du ministère français de l’Éducation et boursier Fulbright.

Aux États-Unis, il a coordonné la campagne MigranteVota pour promouvoir le vote des Mexicains à l’étranger pendant cette période électorale et aidé à coordonner la proposition de migration 2018 présentée par le père Alejandro Solalinde au nouveau gouvernement fédéral.