Un robot transpirant bat la chaleur

L’électronique ne peut pas supporter la chaleur. C’est pourquoi les ordinateurs dépendent des ventilateurs et les moteurs des voitures ont besoin de radiateurs. Mais ces dispositifs de refroidissement sont nécessairement rigides, ce qui les rend mal adaptés aux robots souples en plastique souple et extensible au lieu de métal. Certains chercheurs de l’Université Cornell se sont donc inspirés de la transpiration et ont développé une pince robotique douce qui commence automatiquement à transpirer lorsque les températures augmentent.

Grâce à leur construction spongieuse, les robots mous sont parfois plus adaptables et durables – et peuvent être moins susceptibles de causer des blessures – que leurs homologues métalliques. Pourtant, les matériaux flexibles de ces machines peuvent également les rendre vulnérables aux températures élevées. Les polymères utilisés dans de nombreux robots souples retiennent la chaleur plus longtemps que les métaux, et leur rigidité change lorsque la température est modifiée. Ces propriétés peuvent affecter la façon dont les robots se plient et donc leur capacité à saisir des objets. Leur donner le caractère démodé de la transpiration peut aider.

“Je pense que c’est une très bonne idée”, déclare Cecilia Laschi, experte en robotique douce à l’Institut de bio-robotique de la Sant’Anna School of Advances Studies en Italie, qui n’était pas impliquée dans la nouvelle étude. «L’un des principaux apports de ce domaine est vraiment de nous faire imaginer ce type de robot aux capacités réelles, ce qui n’était pas possible auparavant, avec la technologie robotique traditionnelle.»

Les doigts robotiques mous fuient l’eau lorsque la température augmente. Crédit: Mishra et al., Sci Robot. 5, eaaz3918 (2020)

La transpiration n’est pas seulement réaliste; c’est aussi une méthode de refroidissement extrêmement efficace. «Les coureurs de marathon d’élite dans les bonnes conditions sont connus pour perdre près de quatre litres de sueur par heure», a déclaré le co-auteur de l’étude, Thomas Wallin, Ph.D. candidat à Cornell au moment de la recherche et maintenant scientifique des matériaux à Facebook Reality Labs, lors d’une récente conférence de presse. «Cela correspond à environ 2,5 kilowatts de capacité de refroidissement.» À titre de comparaison, a-t-il ajouté, un réfrigérateur domestique consomme environ un kilowatt d’énergie en une heure.

Les chercheurs suggèrent que cette technique est particulièrement adaptée aux robots mous. Pour se déplacer et interagir avec leur environnement, beaucoup de ces appareils utilisent des systèmes hydrauliques pour pomper l’eau dans un «doigt» en forme de ballon – généralement fabriqué à partir de matériaux tels que l’hydrogel, un polymère riche en eau – pour le faire gonfler et se plier de manière prévisible. L’ajout de pores au doigt de préhension lui permettrait de libérer une partie de son eau sous forme de sueur. Mais le liquide devrait s’écouler de manière contrôlée, sinon la pince se dégonflerait trop rapidement.

Pour contrôler ce processus, l’équipe Cornell a construit son robot de préhension à trois volets à partir de «gels intelligents» qui changent de taille lorsque la température augmente. Les chercheurs ont également pu utiliser plusieurs matériaux pour construire chaque doigt creux en sélectionnant ceux qui pouvaient être imprimés en 3D dans un processus appelé stéréolithographie multimatériaux. Pour la majeure partie de la structure du doigt elle-même, Wallin et ses collègues ont utilisé un polymère appelé PNIPA, qui commence à rétrécir lorsque les températures atteignent environ 40 degrés Celsius. Et pour le côté extérieur, ils se sont tournés vers un produit chimique appelé acrylamide, qui se dilate à des températures élevées. Ils ont donné à cette partie du doigt une texture conçue pour favoriser l’évaporation et l’ont perforée avec de minuscules pores d’un cinquième de millimètre de large. Au fur et à mesure que les doigts chauffent, leur volume rétrécit et les pores se dilatent, pressant le contenu liquide à travers les trous.

“La meilleure partie de cette stratégie synthétique est que la performance de la régulation thermique est basée sur le matériau lui-même”, a déclaré Wallin lors de l’événement de presse. «Nous n’avions pas besoin d’ajouter de capteurs ou d’autres composants pour contrôler le taux de transpiration. Lorsque la température locale dépassait la transition, les pores s’ouvraient et se fermaient tout seuls. »

Lui et ses collègues ont également conçu une version non transpirante de la pince, qui servait de dispositif de contrôle. Pour comparer les capacités des robots à dégager de la chaleur, ils ont utilisé les deux machines pour ramasser des objets chauds tandis qu’un ventilateur soufflait de l’air sur eux. La pince transpirante a baissé sa température six fois plus vite que la pince sèche, se refroidissant à un taux de 107 watts par kilogramme de poids – trois fois plus que l’efficacité de régulation de la température d’un animal transpirant, selon les chercheurs. L’étude a été publiée cette semaine dans Science Robotics.

Alors que le préhenseur robotique saisit un objet chaud, ses doigts commencent à transpirer, refroidissant le système

Crédit: Mishra et al., Sci Robot. 5, eaaz3918 (2020)

Le concept a quelques défauts à régler. D’une part, le même réservoir d’eau qui alimente les pores de transpiration permet également au doigt de se plier. Cette disposition signifie que lorsque du liquide s’écoule du doigt, le système de commande doit modifier la pression dans l’appareil pour compenser le volume perdu. L’équipe a cependant constaté que les doigts pouvaient toujours se plier aux angles requis même avec moins d’eau en réserve. Un autre problème est le fait que les pinces perdent une partie de leur friction lorsqu’elles sont recouvertes d’eau glissante. Les chercheurs suggèrent que les futures versions pourraient être faites d’un matériau qui se plisse lorsqu’il est mouillé – comme le font les doigts humains – augmentant la capacité d’adhérence. En fin de compte, le prototype actuel est une preuve de concept: il démontre que la transpiration est une méthode de refroidissement viable pour les robots mous et donne aux scientifiques une plate-forme qu’ils peuvent continuer à modifier et à améliorer.

Au-delà de la préhension, note Laschi, les robots souples ont une grande variété d’applications potentielles. «L’un d’eux est le domaine biomédical, car vous pouvez appliquer des robots doux en chirurgie, en réadaptation et en assistance aux personnes», dit-elle. Parce qu’ils sont plus compatibles avec les corps humains fragiles, ajoute Laschi, ces types de robots sont bons dans les situations où une machine doit entrer en contact direct avec une personne. Les chercheurs étudient également des robots logiciels capables d’explorer et de surveiller de nouveaux environnements. Beaucoup de ces machines utilisent de l’eau ou d’autres liquides pour déplacer leurs composants, et la nouvelle méthode de sudation des chercheurs de Cornell pourrait bien fonctionner avec certains d’entre eux. «L’actionnement fluidique est très populaire en robotique douce, il y a donc tellement de cas où leur idée et leur solution peuvent être appliquées», explique Laschi. “En ce sens, je pense que c’est très puissant.”