Un soldat ouvre le feu dans un centre commercial thaïlandais, faisant au moins 20 morts

NAKHON RATCHASIMA, Thaïlande, 8 février (.) – Un soldat a abattu 20 personnes samedi dans une ville du nord de la Thaïlande, où il se cachait encore dans un centre commercial plus de 12 heures après le début des tirs. ont déclaré les autorités locales.

Les forces de sécurité thaïlandaises ont pris d’assaut le centre commercial Terminal 21 dans la ville de Nakhon Ratchasima et aidé des centaines de personnes à s’échapper.

Les clients et les employés du magasin ont quitté l’endroit en petits groupes, l’air consterné et épuisé tôt dimanche, tandis que la police et les soldats inspectaient le centre commercial étage par étage.

“C’était effrayant parce que nous pouvions entendre les coups de feu occasionnels … nous avons attendu longtemps que la police vienne nous aider, plusieurs heures”, a déclaré Suvanarat Jirattanasakul, la voix encore tremblante après avoir quitté la zone de danger.

Dimanche, après 02h40 heure locale (GMT 1940), plusieurs rafales de coups de feu automatiques ont pu être entendues depuis l’intérieur du centre commercial et le photographe . Athit Perawongmetha a vu deux soldats blessés dans la région.

L’agresseur présumé a été identifié comme étant Jakrapanth Thomma, 32 ans. Lors du tournage, il a posté sur sa page Facebook: “La mort est-elle inévitable pour tout le monde?” et plus tard il s’est demandé: “Dois-je abandonner?”

L’attaque a commencé samedi à 15 heures, lorsque le suspect a ouvert le feu dans une maison. Il a ensuite été transféré dans une base militaire, avant de se rendre au centre commercial Nakhon Ratchasima, situé à environ 250 kilomètres de la capitale Bangkok, selon la police.

Les médias locaux ont montré des images du soldat sortant d’une voiture devant le centre commercial et effectuant une série de clichés, tandis que les gens autour de lui s’enfuyaient à la recherche de zones de sécurité.

“Nous ne savons pas pourquoi il fait cela. Il semble être devenu fou”, a déclaré à . un porte-parole du ministère de la Défense, Kongcheep Tantrawanit.

Une vidéo d’un spectateur a montré un homme effondré au volant d’une voiture au milieu d’une mare de sang. Il n’était pas clair s’il était parmi les morts. Une autre vidéo a montré au moins quatre personnes qui avaient clairement été abattues et semblaient immobiles.

Des images télévisées du réseau de vidéosurveillance de l’intérieur du centre commercial – publiées sur les réseaux sociaux – montraient un agresseur vêtu de noir et portant un masque, son arme suspendue au-dessus de son épaule sans aucun signe de présence.

Kongcheep a déclaré qu’au moins 20 personnes étaient mortes et il n’était pas clair si le tireur avait pris des otages au centre commercial.

Le ministère de la Santé a déclaré que 31 personnes avaient été blessées et 10 d’entre elles étaient graves.

Les fusillades à grande échelle sont rares dans le pays d’Asie du Sud-Est, à l’exception des incidents de sécurité dans l’extrême sud de la Thaïlande, où une campagne d’insurrection persiste il y a des décennies.

(Rapport supplémentaire de Patpicha Tanakasempipat, Panarat Thepgumpanat et Juarawee Kittisilpa à Bangkok; écrit par Matthew Tostevin et Kay Johnson. Édité en espagnol par Marion Giraldo et Andrea Ariet)