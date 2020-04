Un sondage montre des signes de confiance du public dans les institutions en pleine pandémie

Face à des mesures sans précédent visant à limiter les contacts sociaux au travail, à l’école et dans les rues principales des communautés à travers le pays, les Américains se donnent de bonnes notes, avec 86% déclarant que les membres de leur ménage «réagissent à peu près correctement». La plupart disent également que leur système scolaire local réagit à peu près correctement (86%), et les majorités disent la même chose de leur gouvernement local (74%) ou de l’État (72%).

Ces résultats d’une nouvelle enquête nationale menée par le Pew Research Center, menée du 19 au 24 mars auprès de 11 537 adultes américains à l’aide de l’American Trends Panel, suggèrent que les Américains voient les mesures de «distanciation sociale» exhortées par les responsables de la santé publique à limiter la propagation de la maladie comme généralement approprié.

En effet, lorsque les Américains envisagent un certain nombre de mesures spécifiques prises ces derniers jours et semaines, les majorités considèrent chacune comme une étape nécessaire pour lutter contre la propagation du coronavirus. Environ neuf répondants sur 10 disent que des restrictions de voyage (95%), des annulations d’événements sportifs et de divertissement majeurs (91%), des fermetures d’écoles maternelles (89%) et des efforts pour limiter la taille des rassemblements sociaux (87%) ont été nécessaires pour faire face à l’épidémie. De grandes majorités démocrates et républicains, ainsi que ceux qui se penchent vers chaque parti, conviennent que chacun de ces éléments est une étape nécessaire.

Il y a un désaccord relativement plus partisan sur la nécessité d’exiger la fermeture de la plupart des entreprises, bien que là aussi, la majorité des républicains (61%) et des démocrates (81%) appellent cela une étape nécessaire.

Les défis découlant de l’épidémie de coronavirus mettent en lumière à la fois le rôle de la science dans la société et la nécessité de partenariats efficaces entre les experts scientifiques et les responsables gouvernementaux aux niveaux local, étatique et fédéral.

Environ huit Américains sur 10 (79%) jugent la performance des responsables de la santé publique dans la réponse à l’épidémie de coronavirus excellente ou bonne. Et, environ sept sur dix disent la même chose au sujet de la performance de l’État (70%) et des élus locaux (69%). Notamment, les démocrates et les républicains alignent étroitement dans leurs évaluations de ces groupes.

Il existe cependant de grandes différences partisanes en ce qui concerne les évaluations des médias, les démocrates étant beaucoup plus enclins à donner des notes positives que les républicains. Ces différences sont en accord avec le fait que les démocrates font généralement plus confiance aux médias que les républicains.

Les premières réponses du président Donald Trump à l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis, dans laquelle il a minimisé la gravité de l’épidémie, ont provoqué de vives critiques de la part des législateurs démocrates et d’autres. Dans la dernière enquête, il y a des différences béantes dans la façon dont les groupes partisans voient la gestion de l’épidémie par le président, avec 83 pour cent des républicains et ceux qui se penchent vers le Parti républicain disant que Trump fait un excellent ou un bon travail pour gérer l’épidémie, par rapport à seulement 18 pour cent des démocrates et ceux qui se penchent vers le Parti démocrate.

Les prestataires de soins de santé dans les hôpitaux et les centres médicaux du pays sont en première ligne pour les personnes atteintes du virus. Alors que les Américains font le bilan des premiers efforts pour contrôler l’épidémie, 71% sont très ou assez confiants que les hôpitaux et les centres médicaux de leur région peuvent répondre aux besoins des patients.

Et, la majorité des républicains et des démocrates expriment leur confiance dans leurs hôpitaux locaux; 78% des républicains et des indépendants adeptes du GOP se disent au moins quelque peu convaincus que leurs hôpitaux et centres médicaux locaux seront en mesure de répondre aux besoins des personnes gravement malades, tout comme 65% des démocrates et des démocrates.

