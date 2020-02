Un test gouvernemental Le Brésil confirme le premier cas de coronavirus en Amérique latine: source

BRASILIA, 26 février (.) – Un examen par le gouvernement brésilien a confirmé le premier cas de la nouvelle souche de coronavirus en Amérique latine, a indiqué une source mercredi, après qu’un hôpital de Sao Paulo a signalé la possible infection d’un homme. 61 qui avaient été en Italie.

Le diagnostic est connu juste pendant le carnaval, pic des voyages à l’intérieur du pays, lorsque des millions de personnes se rendent dans les principales villes pour les célébrations.

Le ministère brésilien de la Santé n’a pas souhaité se référer au résultat du test avant la conférence de presse prévue à 11h00 heure locale (14h00 GMT). La source a parlé à condition que son identité soit réservée.

Le portefeuille a déclaré mardi dans un communiqué qu’il enquêtait sur le cas d’un habitant de Sao Paulo qui s’est rendu en Lombardie, dans le nord de l’Italie, entre le 9 et le 21 février et avait des symptômes compatibles avec la maladie.

L’Italie est le pays le plus touché d’Europe, avec plus de 350 personnes infectées et au moins 11 morts.

L’hôpital Albert Einstein a déclaré que le patient avait été testé positif en temps réel pour la réaction en chaîne par polymérase (PCR) lundi et que l’agence épidémiologique de l’État de Sao Paulo avait été notifiée mardi.

Le patient reste en bon état de santé et continuera d’être observé isolément pendant les 14 prochains jours, a déclaré le centre médical dans un communiqué.

L’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa) a déclaré qu’elle avait demandé une liste de passagers sur le même vol que le transporteur présumé du virus de l’Italie au Brésil.

Alors que le patient de Sao Paulo serait le premier à être confirmé au Brésil comme infecté par le nouveau coronavirus, le pays avait suivi des cas suspects parmi les voyageurs revenant d’Asie et d’Europe.

Le cas le plus récent possible est survenu à Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, où une femme de 51 ans présentant de légers symptômes de la grippe est arrivée en Italie en provenance d’Amérique du Sud cette semaine, selon le secrétaire d’État à la Santé.

Le nouveau coronavirus serait originaire d’un marché qui a vendu des animaux sauvages dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l’année dernière. Il y a environ 80 000 personnes infectées et plus de 2 700 morts, presque toutes en Chine.

La crainte de graves dommages économiques, y compris une récession, a fait grimper l’indice boursier mondial MSCI jusqu’à un minimum de deux mois et demi, perdant environ 3 billions de dollars en valeur cette semaine seulement.

La bourse brésilienne, fermée depuis la semaine dernière par le carnaval, ouvre à 13 heures, heure locale. Les titres brésiliens des fonds cotés à New York ont ​​cédé près de 6% cette semaine.

(Rapport de Lisandra Paraguassu, rapport supplémentaire d’Anthony Boadle. Édité en espagnol par Janisse Huambachano)