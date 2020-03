Un test positif pour le coronavirus à Houston et renvoyé chez lui

Alerte au coronavirus: le Texas Department of Health and Human Services a confirmé qu’il y avait déjà 214 patients confirmés atteints de COVID-19 dans l’État. Les trois nouveaux cas de coronavirus coïncident avec des policiers: deux proviennent du bureau du shérif du comté de Harris à Houston et un du service de police de Dallas. Selon les porte-parole des deux départements, les trois policiers ont déjà été séparés de leurs charges et envoyés chez eux pour faire face à la quarantaine et aux soins de santé respectifs en raison du coronavirus.

Deux policiers du département du shérif du comté de Harris (HCSO) à Houston ont été testés positifs pour le coronavirus.

Avec ces deux cas, il y a 214 patients positifs pour le coronavirus au Texas. Un autre cas d’un autre officier a été signalé vendredi après-midi dans la ville de Dallas, dans le nord du pays.

Jason Spencer, porte-parole du HCSO, a révélé dans un communiqué que les deux policiers étaient positifs pour les tests médicaux effectués par l’institution au centre-ville de Houston dans l’après-midi du vendredi 20 mars.

L’un des officiers est un patrouilleur de plus de 60 ans qui s’est récemment rendu à New York et, à son retour, le 11 mars, a commencé à se sentir mal et depuis, il a quitté son travail. Avec les tests de santé qu’ils ont effectués ce vendredi, il a été confirmé qu’il avait COVID-19.

L’autre cas est également celui d’un jeune bateau de patrouille, un peu plus de 20 ans, qui a commencé à présenter des symptômes le lundi 16 mars et s’est séparé de son poste en raison d’une maladie. Hier également, il a été rendu officiel que l’officier avait un coronavirus.

Dans la matinée du vendredi 20 mars, la ville de Laredo a confirmé trois cas de coronavirus et avec cela le nombre de patients a atteint 214 au Texas, où 5 décès sont déjà enregistrés.

Le Dr Héctor González, directeur du département de la santé publique de Laredo, a rapporté vendredi dans un communiqué qu’ils avaient trois patients testés positifs pour COVID-19, mais qu’aucun n’est dans une situation critique, et ils ont reçu l’ordre de rester en quarantaine à leurs maisons sans autre contact que les médecins qui les soignent.

Selon le Texas Department of Health and Human Services (HHS), les médecins de l’établissement ont effectué 5 000 examens au cours des deux dernières semaines de personnes ayant la possibilité d’avoir le coronavirus et en 212 les cas étaient positifs.

En réponse à l’avalanche de personnes préoccupées par leur santé et qui étaient sur le point d’effondrer le numéro 911 pour signaler des urgences, HHS a ouvert le numéro 211 afin que les habitants du Texas puissent avoir des informations précises sur ce qu’il faut faire s’ils en ont besoin. être vérifié s’ils soupçonnent qu’ils ont des coronavirus.

Wayne Salter, sous-commissaire du HHS pour les services de santé, a expliqué que l’organisation continue d’encourager les habitants du Texas à utiliser autant que possible la distance sociale pour éviter la contagion.

Cependant, Salter a expliqué que le 211 est une ressource qui “peut aider le public à rester informé, à rester calme et sûr … notre personnel compétent travaille sans relâche toute la journée pour répondre à toutes les questions du public.”