Un test prouve que du sang a été tué dans une arme à feu

Publié à l’origine en février 1857

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

“Dr. H. Burdell a été retrouvé poignardé dans sa propre chambre dans cette ville. Il y avait un mauvais pressentiment entre lui et sa femme de ménage, mais la science a supprimé certaines des premières indications de culpabilité. Un poignard a été trouvé dans son tiroir légèrement taché de sang; il est prouvé par analyse chimique que ces taches sont de la rouille. Une tache sanglante très palpable sur une robe en soie bleue s’est avérée être du sucre ou des conserves de fruits. Un couteau de la place d’affaires d’un pensionnaire présumé, et un journal trouvé dans sa chambre, ont montré des taches qui répondaient aux tests chimiques pour le sang, et au microscope ont montré que les disques de sang ou les globules rouges étaient artériels. “

—Américain scientifique, février 1857

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!