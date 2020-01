Un touriste argentin fera l’objet d’une enquête pour les dommages causés au Machu Picchu | Couverture

Un touriste argentin doit rester au Pérou pendant qu’il fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument endommagé les ruines de Machu Picchu, tandis que cinq autres, de diverses nationalités, seront expulsés du pays après être entrés dans le célèbre site archéologique du sud du Pérou.

Les six voyageurs, dont trois Argentins, un Brésilien, un Français et un Chilien, sont entrés illégalement dans la citadelle dans la nuit de samedi dernier et ont été arrêtés par les gardes du parc et la police dans les premières heures de dimanche, après quoi ils ont été conduits au commissariat de police du district de Machu Picchu.