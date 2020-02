Onze personnes sont mortes dans une fusillade mercredi soir dans la ville allemande de Hanau, près de Francfort, dans laquelle les autorités ont déclaré qu’il pourrait s’agir d’une attaque terroriste d’extrême droite. Neuf ont été tués dans deux bars différents, avant que l’agresseur présumé et sa mère ne soient retrouvés morts dans une maison voisine, ont indiqué les autorités. Le suspect était un citoyen allemand de Hanau âgé de 43 ans, selon Peter Beuth, ministre de l’Intérieur du gouvernement régional de Hesse. Le journal Bild l’a identifié comme étant Tobias R.

Onze sont les morts qui ont laissé en balance une fusillade avec des colorants xénophobes en Allemagne dans la nuit du mercredi 19 février.

La nouvelle a choqué le pays face aux inquiétudes concernant l’émergence de l’extrême droite, qui modifie l’ordre politique traditionnel dans la plus grande économie d’Europe et perturbe les dernières étapes de la chancellerie à quatre périodes d’Angela Merkel.

Le bureau du procureur fédéral a mené jeudi l’enquête sur les tirs de masse dans la ville allemande de Hanau qui ont fait 11 morts, dont le suspect, avant de signaler qu’il pourrait avoir un mobile d’extrême droite.

Le bureau du procureur de Karlsruhe, qui traite des affaires importantes, a déclaré qu’il prévoyait d’offrir une conférence de presse plus tard ce jeudi.

La police examinera une vidéo que le suspect aurait publiée en ligne plusieurs jours plus tôt et qui détaille une théorie du complot sur la maltraitance des enfants aux États-Unis, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. L’authenticité de l’enregistrement n’a pas pu être vérifiée immédiatement.

“Une première analyse du site Internet du présumé coupable révèle un motif xénophobe”, a déclaré Peter Beuth, ministre de l’Intérieur du gouvernement régional de Hesse dans un communiqué au parlement local. «Je condamne cet acte dans les termes les plus fermes possibles. C’est une attaque contre notre société libre et pacifique. »

Neuf personnes ont été tuées dans deux salons de narguilé pendant la nuit. Plus tard, la police a déclaré avoir trouvé le tireur présumé et une autre personne morte dans une maison non loin du deuxième bar.

Beuth a déclaré que le suspect n’était pas connu des autorités auparavant et qu’il avait apparemment agi seul.

Un porte-parole du parquet de Hanau, Markus Jung, a confirmé le nombre de morts mais a refusé de commenter la vidéo présumée ou de fournir des détails sur le suspect ou les victimes.

“Nous ne pensons pas qu’il y ait plus d’attaquants”, a déclaré Jung à l’Associated Press.

Des agents ont bouclé et fouillé le département du quartier de Kesselstadt, près du site de l’un des coups de feu, à la suite de déclarations de témoins au sujet d’une voiture en fuite.

La police a déclaré qu’elle avait travaillé pour confirmer l’identité des deux corps trouvés dans la maison et que pour le moment ils ne pouvaient pas fournir de détails sur les victimes des incidents précédents.

“Les pensées de ce matin vont au peuple de Hanau, où ce terrible crime a été commis”, a déclaré sur Twitter un porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel. Merkel a annulé jeudi un voyage prévu à Halle et surveille la situation de près.