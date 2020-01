Un tract vocal imprimé en 3D permet à une maman de parler au-delà de la tombe

Une réplique d’une momie de 3000 ans

voie vocale a révélé comment

cette maman pourrait sonner s’il se relevait d’entre les morts.

À l’aide de tomodensitogrammes du prêtre égyptien momifié Nesyamun (SN: 8/18/14), les chercheurs ont cartographié la forme exacte des voies vocales de la momie – qui régit le son unique de la voix d’une personne. Lorsqu’il est connecté à une boîte vocale artificielle, un moule imprimé en 3D du tractus vocal de la momie produit un son quelque part entre les voyelles dans «lit» et «mauvais», rapportent les chercheurs le 23 janvier dans Scientific Reports.

«Nous sommes convaincus que le son que nous sommes

l’ouïe est le son qui appartient à ce tract vocal … parce que nous l’avons fait

dans le passé pour [living] humains “et a obtenu de bonnes correspondances entre réel et

voix synthétiques, dit David Howard, ingénieur en électronique à Royal Holloway,

Université de Londres à Egham.

Mais l’énoncé des morts-vivants de Nesyamun ne

imite assez sa voix originale, car la langue de la momie, qui affecte la

forme du tractus vocal, est séchée et aplatie. “Nous avons plutôt créé

le son qu’il ferait s’il devait parler car il réside actuellement dans son

sarcophage », dit Howard.

Le moule en plastique de la voix du prêtre

le tract ne peut pas dire des mots entiers, mais en utilisant une simulation informatique du tract vocal

avec une mâchoire et une langue qui bougent, «nous pourrions le faire parler», dit Howard. Utilisation d’inscriptions

dans la tombe de la momie et d’autres textes religieux anciens, les chercheurs peuvent

rendre un jour des enregistrements vocaux des propres prières de Nesyamun et de la liturgie quotidienne

qu’il aurait accompli dans ses fonctions de prêtre.

À l’aide d’une simulation informatique des voies vocales de la momie Nesyamun, les chercheurs peuvent un jour rendre des enregistrements de sa voix prononçant les prières inscrites dans sa tombe (partie supérieure du couvercle intérieur du cercueil illustré). © Leeds Museums and Galleries

Permettre à Nesyamun de parler au-delà

la tombe pourrait créer des expositions muséales plus immersives et fournir des idées

dans l’architecture ancienne. “Il est tout à fait clair que différentes parties du Karnak

Temple [where Nesyamun worked] ont été construits dans les temps anciens pour avoir un certain

qualité acoustique »pour les chants et les hymnes, explique le co-auteur de l’étude Joann Fletcher,

Égyptologue à l’Université de York en Angleterre. Prendre la voix de Nesyamun

«Revenir à l’endroit où il utilisait sa voix nous aide à mieux interpréter

cet environnement. ”