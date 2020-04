Un train appartenant probablement à la Corée du Nord Kim vu dans une station balnéaire: un moniteur américain

Un train appartenant probablement au leader nord-coréen Kim Jong Un a été repéré dans une station balnéaire de l’est du pays, ont montré des photos satellite examinées par un groupe de réflexion américain, alors que la spéculation persiste sur sa santé.

Le train était stationné dans une gare réservée à la famille Kim à Wonsan les 21 et 23 avril, a indiqué le respecté site Web 38North dans un rapport publié samedi.

38North a averti que la présence du train “ne prouve pas où se trouve le dirigeant nord-coréen ni n’indique quoi que ce soit sur sa santé”.

“Mais cela donne du poids aux informations selon lesquelles Kim resterait dans une zone d’élite sur la côte est du pays”, a-t-il ajouté.

Il y a de plus en plus de conjectures sur la santé de Kim depuis son absence évidente lors des célébrations du 15 avril pour l’anniversaire de son grand-père Kim Il Sung, le fondateur du régime – le jour le plus important du calendrier politique nord-coréen.

Kim n’a pas fait d’apparition publique depuis qu’elle a présidé une réunion du bureau politique du Parti des travailleurs le 11 avril et inspecté des exercices avec des avions de chasse dans une unité de défense aérienne, ce qui a été rapporté par les médias d’État le 12 avril.

Daily NK, un média en ligne géré principalement par des transfuges nord-coréens, a rapporté que Kim avait subi une intervention cardiovasculaire au début du mois et se rétablissait dans une villa de la province de Pyongan Nord.

Citant une source non identifiée à l’intérieur du pays, il a déclaré que Kim, qui est dans la mi-trentaine, avait eu besoin d’un traitement urgent en raison du tabagisme, de l’obésité et de la fatigue.

La Corée du Sud, qui est toujours techniquement en guerre avec le Nord, a minimisé le rapport.

., citant ce qu’il a dit être un responsable américain anonyme, a rapporté que Washington «surveillait les renseignements» que Kim était en «grave danger» après avoir subi une opération.

Mais jeudi, le président américain Donald Trump a rejeté les informations selon lesquelles Kim souffrait.

“Je pense que le rapport était incorrect”, a déclaré Trump aux journalistes, mais a refusé d’indiquer la dernière fois qu’il avait été en contact avec lui.

“Nous avons une bonne relation avec la Corée du Nord, aussi bonne que possible”, a-t-il déclaré.

L’histoire continue

Trump a rencontré Kim trois fois lors de sommets historiques et a exprimé son admiration pour lui, bien que les espoirs se soient ternis pour parvenir à un accord global.

Il est notoirement difficile de faire rapport depuis l’intérieur du Nord isolé, en particulier sur tout ce qui concerne son leadership, qui est l’un de ses secrets les plus étroitement gardés.

Jeudi, citant un responsable du gouvernement non identifié, la chaîne sud-coréenne SBS a rapporté que Kim semblait être à Wonsan depuis au moins quatre jours et reviendrait bientôt aux yeux du public.

Le rapport a ajouté que l’armée surveillait le train de Kim, qui avait été vu à Wonsan, tandis que son jet personnel – fréquemment utilisé par Kim lors de ses voyages à Wonsan – restait à Pyongyang.

Les absences précédentes aux yeux du public de la part de Kim ont suscité des spéculations sur sa santé.

En 2014, il a perdu la vue pendant près de six semaines avant de réapparaître avec une canne. Quelques jours plus tard, l’agence d’espionnage du Sud a déclaré qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour retirer un kyste de sa cheville.