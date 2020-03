Un traitement mensuel plus commode pour le VIH a franchi un obstacle majeur

Les personnes vivant avec le VIH sont une étape

plus près d’avoir une alternative de traitement une fois par mois que de prendre deux pilules ou plus

un jour.

Il n’existe aucun remède contre le VIH, le virus qui cause le SIDA. Mais une thérapie antirétrovirale combinée, ou TAR, peut effectivement arrêter la réplication du virus, l’éliminant presque de la circulation sanguine et prolongeant l’espérance de vie (SN: 11/15/19). Pour que la thérapie fonctionne, cependant, les gens doivent respecter un régime quotidien de deux pilules ou plus, ce qui, selon les experts, peut être un défi pour beaucoup.

Maintenant, les résultats de deux phases III

les essais cliniques suggèrent qu’une dose mensuelle de

les médicaments antirétroviraux fonctionnent aussi bien que les pilules quotidiennes, les chercheurs

rapport le 4 mars dans deux études dans le New England Journal of Medicine. Si

approuvé par les régulateurs, la thérapie pourrait être un traitement plus pratique pour

environ 1,1 million de personnes vivant avec le VIH aux États-Unis.

«Du point de vue du patient, ces

les résultats sont très positifs », explique Elizabeth Tolley, épidémiologiste au FHI 360,

un organisme à but non lucratif de santé publique basé à Durham, N.C. La stigmatisation peut rendre les gens

réticents à garder des médicaments anti-VIH dans la maison ou à les prendre chaque jour devant

d’un être cher, dit-elle. Une alternative mensuelle pourrait être une meilleure option pour

beaucoup.

Le TAR injectable est un médicament à action prolongée

combinaison de médicaments anti-VIH cabotegravir et rilpivirine. L’un des essais cliniques de phase III

essais – l’étalon-or pour obtenir l’approbation réglementaire d’un nouveau médicament – était

dirigée par Chloe Orkin, chercheuse sur le VIH à l’Université Queen Mary de Londres. Elle

inscrit 566 participants qui n’avaient jamais essayé le TAR, ils ont donc d’abord pris la pilule

version, qui comprenait une combinaison d’autres médicaments contre le VIH, pendant 20 semaines pour obtenir

le virus sous contrôle. Ensuite, les participants sont passés à

injections une fois par mois ou utilisation continue de pilules.

L’autre procès, dirigé par Susan Swindells, interniste à l’Université de

Nebraska Medical Center à Omaha, a inscrit 616 participants dont le VIH

avait été contrôlé par des pilules antirétrovirales pendant au moins six mois.

Dans les deux essais, les participants étaient

assigné au hasard pour recevoir le traitement mensuel par injection ou continuer à prendre des pilules.

Après 48 semaines, il n’y avait pas de différence significative dans la charge virale

participants pour chaque traitement, ce qui suggère que les injections mensuelles fonctionnent

ainsi que des pilules. La plupart des patients ont signalé une douleur ou un gonflement lors de l’injection.

“Il y a des avantages et des inconvénients” à

chaque option, explique Marc Siegel, médecin spécialiste des maladies infectieuses à George

Université de Washington à Washington, D.C.Un «patient n’aura pas à se rappeler de

prendre une pilule tous les jours, mais ils devront se rendre une fois chez le médecin

un mois.”

Les prises de vue mensuelles peuvent être plus réalisables

pour les personnes aux prises avec l’instabilité du logement et qui n’ont pas de place pour

stocker des pilules, dit Siegel. «Si nous pouvons comprendre comment aider ces personnes à

une clinique, nous pourrions être en mesure de rejoindre un groupe qui a été plus difficile à traiter. “