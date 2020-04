Un traitement potentiel contre les coronavirus vient de subir un revers précoce, et les chercheurs concentrent désormais leurs efforts sur les patients COVID-19 les plus malades

tube à essai

Les chercheurs rétrécissent l’objectif d’un essai en cours d’un traitement potentiel contre les coronavirus après avoir examiné les résultats préliminaires.

À l’avenir, l’étude n’inscrira que certains des patients COVID-19 les plus malades: ceux sous respirateurs, oxygénothérapie à haut débit ou en soins intensifs.

L’essai teste un médicament contre l’arthrite anti-inflammatoire appelé Kevzara, développé et vendu par la biotechnologie de New York Regeneron et la pharma française Sanofi.

Les chercheurs pensent que le traitement peut fonctionner dans COVID-19 en atténuant les symptômes de la maladie, plutôt qu’en combattant directement le virus. Les patients gravement malades ont souvent une réponse immunitaire hyperactive, ce que ce médicament pourrait aider à calmer.

Un traitement potentiel contre les coronavirus vient de subir un revers, car les chercheurs ont réduit un essai clinique du médicament Kevzara après un examen précoce de la façon dont le traitement fonctionnait.

L’examen précoce des données de l’étude a conduit les chercheurs à modifier l’étude pour se concentrer exclusivement sur les patients atteints de coronavirus gravement malades. Les fabricants de médicaments Regeneron et Sanofi testent Kevzara, un médicament contre l’arthrite, contre COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Les sociétés ont déclaré lundi qu’elles cesseraient de recruter des patients atteints d’une maladie “grave” et ne se concentreraient que sur les patients “critiques”. Plus de données sont attendues de ce groupe de patients d’ici juin.

Les patients critiques sont sous ventilateurs, oxygénothérapie à haut débit ou en soins intensifs. Les patients sévères nécessitent une supplémentation en oxygène mais ne nécessitent pas de ventilation mécanique ni d’oxygène à haut débit.

La première partie de cette étude consistait à tester des doses faibles et élevées de Kevzara. Seule la dose élevée sera utilisée à l’avenir.

Ce sont quelques-uns des premiers résultats d’une étude de haute qualité dans COVID-19. Kevzara est testé dans un essai conçu pour rechercher rigoureusement un avantage: les patients sont assignés au hasard au médicament ou à un placebo.

En mars, un médicament antiviral utilisé pour traiter le VIH n’a pas montré d’avantage dans la lutte contre le coronavirus dans un essai qui l’a comparé à un placebo.

Les résultats de Kevzara montrent la nécessité de “données contrôlées dans des essais de taille adéquate”, a déclaré George Yancopoulos, directeur scientifique de Regeneron, dans un communiqué.

Les sociétés ont noté que le groupe sévère de patients s’en sortait beaucoup mieux que prévu, qu’ils reçoivent du Kevzara ou un placebo. Ils ont noté que 80% des patients sévères étaient sortis, 10% sont décédés et 10% sont toujours hospitalisés.

La théorie médicale derrière l’utilisation de Kevzara dans COVID-19 est qu’elle peut soulager les symptômes de la maladie dont souffrent les patients COVID-19 les plus malades. Ce groupe de patients a souvent une réponse immunitaire hyperactive qui peut endommager leur corps. Le Kevzara est un médicament anti-inflammatoire qui pourrait calmer cette réponse immunitaire.

Les chercheurs testent également un traitement similaire du fabricant de médicaments suisse Roche, appelé Actemra. Les deux médicaments ont la même cible, appelée cytokine IL-6. L’étude de Roche a commencé à recruter des patients plus tôt ce mois-ci, avec des résultats attendus au début de l’été.

