Un travailleur mexicain a pris sa revanche sur son employeur pour dette de travail

Un travailleur mexicain a utilisé Facebook pour recouvrer sa dette de travail. Jesús Ramírez, employeur du travailleur, l’a agressé à coups de calomnie sur le réseau social. Le travailleur hispanique a exigé le paiement de 850 dollars.

Un travailleur mexicain s’est vengé de son employeur en utilisant le réseau social Facebook accroché des photos de sa propriété et de ses enfants, pour révéler qu’il lui devait deux mois de paiement.

Le comportement du travailleur mexicain a poussé son employeur à l’attaquer au milieu des voies publiques.

L’employeur hispanique, identifié comme étant Jesús Ramírez, a intercepté le travailleur mexicain alors qu’il se trouvait dans son véhicule en compagnie de deux autres personnes.

Dans une vidéo diffusée, via les réseaux sociaux, on observe comment l’employeur hispanique lance plusieurs coups au travailleur mexicain, qui portait une flanelle blanche et un pantalon marron.

L’employeur hispanique a affirmé, lors de l’altercation, qu’il le dénoncerait devant les autorités policières pour diffamation, après avoir été dénoncé par le travailleur mexicain comme une personne qui n’aime pas s’acquitter du salaire du travail.

La publication contre l’employeur hispanique a suscité la controverse et des centaines de commentaires négatifs qui, selon lui, ont porté atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité.

Photo / Capture du monde hispanique Photo / Capture du monde hispanique

Alors que Jesús Ramírez a expulsé une vague d’insultes et de réclamations, le jeune travailleur mexicain a constamment exigé le paiement de 850 $ pour deux mois de travail.

Pour cette raison, le travailleur mexicain s’est appuyé sur Facebook pour réclamer ce qui est dû au refus de Jesús Ramírez.

Pourquoi ne me payez-vous pas? L’ouvrier mexicain a insisté à plusieurs reprises sur Jesús Ramírez, qui a poursuivi les agressions physiques et verbales.

Jesús Ramírez: Workman n’avait pas présenté le W7

L’homme d’affaires latin, Jesús Ramírez, a déclaré qu’il n’avait pas payé 850 $ au travailleur mexicain parce qu’il n’avait pas soumis le formulaire W7.

Le format W7 est le numéro d’identification personnel des contribuables (ITIN) demandé par les entreprises lors de l’embauche de travailleurs aux États-Unis, pour des questions fiscales.

“Vous ne m’avez pas donné le W7”, a répondu Jesus Ramírez, tandis que le travailleur mexicain a dit qu’il savait qu’il n’avait pas le formulaire, bien qu’il ait donné du travail dans son entreprise.

L’altercation n’a pas cessé

L’homme d’affaires latin, Jesús Ramírez, n’a cessé d’attaquer le travailleur hispanique à l’intérieur de l’unité, pour l’avoir discrédité par Facebook.

Pour empêcher le travailleur hispanique de quitter l’endroit dans sa voiture, les voitures que Jésus Ramírez et sa femme ont conduites ont été traversées pour empêcher sa mobilité.

Photo / Capture du monde hispanique

À la tombée de la nuit, le travailleur hispanique a décidé de laisser la voiture où il était mobilisé, espérant que l’agresseur déciderait de renoncer.

Finalement, les autorités policières ne sont jamais arrivées sur le site, où l’altercation entre ces deux personnes de nationalité hispanique a été enregistrée.

