Un tremblement de terre à New York est signalé près de South Glens Falls

Le United States Geological Survey (USGS) a signalé un tremblement de terre de magnitude 3,1 dans l’État de New York, dans le comté de Saratoga, près de South Glens Falls, a déclaré Newsweek.

La ville au nord d’Albany a connu le tremblement de terre à 6 h 43, heure locale du matin.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun rapport de dommages matériels ou de blessés, cependant, les habitants ont déclaré qu’ils avaient été “réveillés par le tremblement” et avaient entendu “un grand bruit”.

Mark Mulholland, chef des actualités de WNYT Saratoga-North Country, a tweeté: «Voici comment je le décrirais chez moi à Wilton: une forte rafale qui sonnait comme la chute d’un arbre massif suivie d’environ 5-7 secondes de tremblements qui a secoué les poignées de mes tiroirs. “

Voici comment je le décrirais chez moi à Wilton: un boom puissant qui ressemblait à un arbre massif tombant suivi d’environ 5 à 7 secondes de secousses qui secouaient les poignées de mes tiroirs. @WNYT https://t.co/A2kc3uNVUv

– Mark Mulholland (@MulhollandWNYT) 11 mars 2020

Le shérif du comté de Saratoga, Michael Zurlo, a déclaré dans un tweet que son bureau travaillait avec les services d’urgence du comté pour évaluer la situation.

Nous avons reçu des informations confirmées d’un tremblement de terre de magnitude 3,1 dans le comté de Saratoga. Pour le moment, aucun dommage n’a été signalé. Mon bureau travaille avec les services d’urgence du comté pour évaluer la situation.

– Michael Zurlo (@SheriffZurlo) 11 mars 2020

Les résidents ont partagé leurs expériences du tremblement de terre et ont indiqué que les secousses ont duré entre 2 et 30 secondes.

«Le bruit produit par le tremblement de terre sonnait comme un camion déversé dans le bâtiment, vraiment fort. C’était effrayant, nous sommes allés chercher des dégâts mais nous n’en avons pas trouvé. Notre voisine et son petit ami ont également ressenti ce qui semblait être une explosion sonore, mes tympans sont encore douloureux », a déclaré une résidente de South Glens Falls.

Une autre personne de Saratoga Springs a déclaré: «Je pensais qu’un camion s’était écrasé devant ma maison. J’étais à l’intérieur de ma maison lorsque le bâtiment a tremblé et que les fenêtres ont tremblé. »

Les États-Unis La Commission géologique confirme qu’un tremblement de terre de magnitude 3,1 a frappé South Glens Falls vers 6 h 45. Avez-vous une vidéo de surveillance du tremblement de terre? Y a-t-il des dégâts dans votre région? Nous voulons savoir! pic.twitter.com/3ZGFMSP1SK

– WNYT NewsChannel 13 (@WNYT) 11 mars 2020

Que faire et quoi pas en cas de tremblement de terre?

Le tremblement de terre est un phénomène naturel, nous ne pouvons évidemment pas les éviter et nous ne pouvons toujours pas les prédire. Cette secousse soudaine de la terre peut devenir très dangereuse selon l’ampleur du mouvement.

La meilleure façon d’éviter des pertes importantes est donc de nous informer et de se préparer à toute éventualité.

De nombreux pays d’Amérique latine se trouvent dans la soi-disant ceinture de feu. Précisément, les côtes de l’océan Pacifique sont caractérisées par une forte activité sismique. Les mouvements des plaques d’Amérique du Sud et des Caraïbes affectent également les pays d’Amérique latine.

Le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique du Chili a diffusé un guide de prévention et d’information en cas de tremblements de terre. Ce sont les aspects que vous devriez considérer:

Il est important de toujours identifier les zones de sécurité de votre maison, de votre école ou de votre travail. En cas de tremblement de terre, éloignez-vous des meubles, des lampes et des fenêtres qui peuvent se briser. Descendez et couvrez-vous. Le plus important est de se mettre à l’abri. Restez à l’intérieur de votre maison. Utilisez les escaliers si vous devez sortir. Si vous êtes dans la rue, éloignez-vous des bâtiments et des poteaux électriques. Protégez votre tête avec les bras. Si vous conduisez, arrêtez-vous en voiture dans un endroit sûr. Allumez les lumières clignotantes Que faire Séisme Ne marchez pas pieds nus, vous pourriez vous blesser avec un objet pointu qui est tombé au sol. Utilisez des lampes de poche. N’allumez pas de bougies et n’utilisez pas d’allumettes. Si vous êtes pris au piège, frappez avec un objet pour indiquer votre position. Il n’est pas conseillé de crier, au contraire couvrez-vous la bouche et le nez pour que la poussière ne vous affecte pas.

