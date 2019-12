BOGOTÁ (AP) – Un séisme de magnitude 6 a été enregistré mardi dans le sud de la Colombie.

Le mouvement tellurique s'est produit à 4 kilomètres au sud-est de Lejanías à 14h03 heure locale (19h03 GMT) et à 10 kilomètres de profondeur, a déclaré le United States Geological Survey.

Le tremblement a été ressenti dans différentes parties du pays, y compris la capitale. Une première réponse a été perçue en quelques minutes.

Au moment de l'événement, plusieurs centres commerciaux de Bogota étaient pleins de gens qui faisaient des achats de Noël.

Selon Álvaro Farfán, chef-lieu des pompiers de Bogotá, aucun blessé ni dommage n'a été signalé pour le moment. La défense civile colombienne a indiqué que des contrôles de sécurité sont effectués, mais aucune affectation n'a été détectée non plus. L'Unité nationale des risques a déclaré plus tard à l'Autorité palestinienne que le pays restait intact, bien que la surveillance se poursuive.

Pour sa part, le président Iván Duque a écrit sur Twitter qu'il avait ordonné "que les plans d'urgence au niveau national soient maintenus actifs".