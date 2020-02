Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a été enregistré à Ciudad Hidalgo, Chiapas

L’aube de ce dimanche, il y a eu un tremblement de terre de magnitude préliminaire 5.3 avec épicentre à 369 km. au sud-est de Ciudad Hidalgo, de l’état de Chiapas.

En ce moment et aucun dommage n’est signalé à titre préliminairemême via Twitter, Alfonso Durazo, Secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens du gouvernement fédéral dit que dans plusieurs municipalités, il n’était pas perçu compte tenu de la distance de l’épicentre au territoire national.

Le tremblement C’est arrivé à 02:29:03 le 9 février.

Jusqu’à présent cette année, dans l’état de Le Chiapas a enregistré environ 360 tremblements. Cela implique que 6,7% des quelque 5 486 mouvements telluriques enregistrés dans le pays ont eu lieu dans l’État, pendant cette période. Ces chiffres ils ont placé l’entité à la quatrième place au classement général, juste en dessous de Michoacán, Oaxaca et Guerrero, selon le National Seismological Service (SSN).

Par son ampleur, le plus représentatif a eu lieu 1 février, parce qu’il avait une magnitude de 5,7, avec un épicentre à 148 kilomètres au sud-ouest de Hidalgo City; le deuxième plus grand en 2020.

Le premier a été élevé à Oaxaca dû au fait que le 4 janvier avec une magnitude 6,0, avec un épicentre à 38 kilomètres au sud-est de Union Hidalgo.

Le SSN a rapporté que au cours de l’année précédente, le Chiapas a été l’épicentre d’au moins 3 mille 648 tremblements de terre, l’équivalent de 13% des près de 26 354 tremblements de terre qui ont été signalés dans le pays au cours de cette période. Dans la classification générale, ces nombres placent l’entité à la troisième place, uniquement sous Oaxaca et Guerrero.

Il est important de se rappeler que l’état de Le Chiapas est vulnérable à l’activité tellurique et volcanique car il est sur trois plaques tectoniques et il y a deux volcans actifs: El Chichonal et Tacaná.

Aussi il présente plusieurs failles géologiques et au moins 16 volcans éteints, c’est-à-dire des structures qui ont eu une activité éruptive dans le passé, comme le rapporte l’Institut de recherche sur la gestion des risques et le changement climatique (IIGRCC) de l’Université des sciences et des arts du Chiapas (Unicach).

À la suite de tremblements de terre, des rumeurs et de fausses nouvelles concernant une grande secousse qui affecterait fortement le pays ont été déclenchées sur les réseaux sociaux.

Avant les rumeurs du tremblement de terre, la Coordination nationale de la protection civile (CNPC) a donné quelques recommandations, comme:

1. Restez calme et utilisez les réseaux sociaux de manière responsable. Jeter toutes les informations qui n’ont aucun support scientifique.

2. Ne diffusez pas d’informations non vérifiées par des sources officielles.

3. Pratiquez des exercices avant divers scénarios de risque, y compris des tremblements de terre, pour créer une culture dans le domaine de la protection civile.

4. Respectez les règles de construction, car elles sont l’une des mesures préventives les plus efficaces pour atténuer les dommages causés par le tremblement de terre.

Il Système national de protection civile (SINAPROC) dispose de suffisamment d’informations disponibles dans les médias numériques pour que la population sache comment agir avant, pendant et après un tremblement de terre. Il est recommandé d’assister à ces informations officielles et de participer activement aux tâches de protection civile.

Le Mexique est un pays à forte sismicité Elle tremble donc tous les jours. Ils sont généralement petits tremblements de terre imperceptibles pour la population (moins de 5 degrés). Celles-ci se manifestent surtout Côte Pacifique avec des variations tout à fait normales.

Le Service national de sismologie (SSN) est la source officielle de la survenue de tremblements de terre sur le territoire mexicain.

De plus, à ce jour, aucune personne ni institution au monde n’a réussi à établir une procédure fiable pour prédire les tremblements ou déterminer l’imminence de ceux-ci; c’est-à-dire, Il n’est pas possible de déterminer la date, le lieu ou l’ampleur d’un futur tremblement de terre.