Un trou d’ozone planant au-dessus du pôle Nord a établi un record de taille

Un curieux confluent de

les événements atmosphériques ont produit le plus grand trou d’ozone jamais mesuré sur

L’arctic.

Un vortex polaire puissant s’est piégé

l’air particulièrement froid dans l’atmosphère au-dessus du pôle Nord, permettant

des nuages ​​de haute altitude se forment dans la stratosphère, où la couche d’ozone

s’assied. Dans ces nuages, les chlorofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures

déjà élevé dans l’atmosphère – les gaz utilisés comme réfrigérants – réagissent avec

les rayons ultraviolets du soleil pour libérer des atomes de chlore et de brome, qui à leur tour réagissent avec et appauvrissent l’ozone.

De telles conditions sont plus souvent observées en Antarctique, conduisant à une ozone plus fréquente et beaucoup plus grande

trou dans l’hémisphère sud (SN:

14/12/16).

La couche d’ozone se trouve dans le

stratosphère, une couche atmosphérique située entre 10 et 50 kilomètres au-dessus de la

sol, où il protège la vie sur Terre des rayons UV du soleil. Pendant le printemps de l’hémisphère sud, pas moins de 70

le pourcentage de l’ozone peut disparaître; à certains endroits, la concentration d’ozone

tombe à zéro.

Pendant le Nord

Au printemps de l’hémisphère, la couche d’ozone arctique a également tendance à s’amincir. Mais le

Les températures hivernales moyennes de l’Arctique sont généralement plus chaudes que celles de l’Antarctique.

il est inhabituel que des masses d’air froides soient emprisonnées autour du pôle pendant un mois

ou plus et donnez aux gaz le temps de s’éloigner de l’ozone.

En avril 2011, cependant, l’Arctique

l’ozone s’est aminci d’environ 40 pour cent, établissant un nouveau record (SN: 10/3/11). L’épuisement de cette année,

qui couvre actuellement moins de 1 million de kilomètres carrés, a déjà dépassé ce record, selon les chercheurs

avec l’Agence spatiale européenne, basée à Paris.

Dans l’Arctique, le soleil est

commence à peine à regarder l’horizon après la fin de l’hémisphère Nord.

l’hiver, donc le bouclier d’ozone aminci ne représente pas encore une forte menace pour

la santé humaine, notent les chercheurs.

Les satellites de la NASA ont suivi la quantité d’ozone dans la stratosphère au-dessus du pôle Nord de novembre 2019 au 4 avril 2020. Les zones avec le moins d’ozone apparaissent en bleu et violet, tandis que celles avec le plus apparaissent en jaune et rouge. À la mi-février, un fort vortex polaire a piégé de l’air très froid autour du pôle, permettant à des nuages ​​de haute altitude de se former dans la stratosphère. Dans ces nuages, les gaz réfrigérants ont réagi avec la lumière du soleil pour libérer du chlore et du brome destructeur d’ozone. Début avril, un trou d’ozone plus grand que tout autre précédemment mesuré s’était ouvert au-dessus de l’Arctique.