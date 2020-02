Un vaccin expérimental contre le VIH a échoué à un essai clé en Afrique du Sud

Un vaccin conçu pour

prévenir l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine n’a pas prouvé mieux qu’un placebo lors d’un essai en Afrique du Sud. L’Institut National

des allergies et des maladies infectieuses à Bethesda, Md., a annoncé les résultats le

3 février, citant une analyse d’un comité d’examen indépendant.

La nouvelle est décevante,

mais augmente également la détermination des scientifiques à développer un vaccin efficace, dit Barton

Haynes, directeur du Duke Human Vaccine Institute à Duke University School

of Medicine in Durham, N.C., qui n’a pas participé à l’essai clinique.

L’essai de phase III comprenait

plus de 5 400 hommes et femmes sexuellement actifs, âgés de 18 à 35 ans. Participants à l’essai

ont reçu six injections de vaccin ou de placebo pendant 18 mois.

Une analyse intermédiaire

Janvier a constaté que le risque d’être infecté par le VIH – le virus qui cause le SIDA – était le même si un participant recevait le

vaccin ou le placebo: 129 nouvelles infections sont survenues dans le groupe vacciné de

2 694, tandis que 123 personnes ont été infectées dans le groupe placebo de 2 689. Tout

Les participants séropositifs ont été référés pour un traitement médical.

Le vaccin était composé de

deux composants distincts: un vaccin à base de canarypox – un poxvirus inoffensif

qui peuvent pénétrer dans une variété de cellules – qui portaient des gènes du VIH et un autre vaccin

basé sur une protéine de surface du VIH et conçu pour stimuler la réponse immunitaire. Le vaccin

avait été testé chez plus de 16 000 participants dans un essai clinique de phase III

essai en Thaïlande, et réduit l’infection à VIH de 31 pour cent dans le groupe vacciné par rapport au groupe placebo.

Le procès en Thaïlande a été un

test de l’efficacité du vaccin dans une population à risque faible à modéré

de l’infection par le VIH. En revanche, le procès en Afrique du Sud s’est concentré sur une

population à haut risque d’infection: en 2018, un adulte sur cinq âgé de 15 à

49 dans le pays vivaient avec le VIH. Le vaccin peut également avoir échoué dans le

nouvel essai en partie parce que «le virus était plus diversifié en Afrique qu’en

Thaïlande », déclare Haynes.

L’essai clinique dans le Sud

L’Afrique, qui a commencé en 2016, va maintenant être arrêtée. Cependant, les chercheurs

continuer à suivre les participants à l’essai pour une quantité encore indéterminée de

temps.

Les chercheurs, quant à eux, sont

poursuivant toujours un vaccin contre le VIH qui peut induire des anticorps neutralisants largement (SN: 7/20/17),

un objectif longtemps recherché.