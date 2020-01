Un violent tremblement de terre secoue l’est de la Turquie, faisant au moins 14 morts et des bâtiments effondrés

ISTANBUL, 24 janvier (.) – Un fort tremblement de terre a secoué l’est de la Turquie vendredi, ce qui a fait au moins 14 morts et des bâtiments se sont effondrés près de l’épicentre du séisme, qui a également été ressenti dans plusieurs pays voisins.

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé la province d’Elazig, à environ 550 km à l’est de la capitale, Ankara, a déclaré le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC). Après avoir produit des dizaines de répliques.

Huit personnes sont mortes à Elazig et six autres dans la province voisine de Malatya, a déclaré l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD). Les gouverneurs régionaux ont signalé des centaines de blessés.

La chaîne de télévision publique TRT a montré des images de policiers et de secouristes cherchant des survivants dans un bâtiment partiellement effondré à Elazig. Les fenêtres se sont brisées et les balcons se sont enfoncés dans le sol.

Dans un autre bâtiment effondré, les sauveteurs ont travaillé avec leurs mains pour retirer les briques et le plâtre des ruines.

Le tremblement de terre s’est produit dans une région éloignée, relativement peu peuplée, de sorte qu’il pourrait falloir du temps aux autorités pour déterminer l’étendue complète des dommages.

La Turquie a subi plusieurs tremblements de terre puissants. Plus de 17 000 personnes sont mortes en août 1999 lorsqu’un mouvement de magnitude 7,6 a secoué la ville occidentale d’Izmit, à 90 km au sud-est d’Istanbul. Environ 500 000 personnes se sont retrouvées sans abri.

En 2011, un tremblement de terre a secoué la ville orientale de Van et la ville d’Ercis, à environ 100 km au nord, tuant au moins 523 personnes.

