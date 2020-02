Un voleur hispanique vole des armes et la police offre une récompense

La police de Los Angeles offre une récompense de 15 000 $ à toute personne ayant des informations sur un accusé hispanique dans une série de vols à main armée. Le voleur a demandé de l’aide pour déplacer des meubles et a ensuite volé ses victimes sous la menace d’une arme. L’hispanique a été vu au volant de plusieurs camions et VUS, dont un Ford F-150, un Chevrolet Silverado et un GMC Yukon.

Vendredi, la police du comté de Los Angeles a demandé l’aide du public pour trouver un homme hispanique qui aurait volé au moins 17 personnes après avoir demandé de l’aide pour déplacer des meubles, et a offert une récompense de 15 000 $ à toute personne fournissant des informations. conduisant à son arrestation et à sa condamnation ultérieure, a déclaré Fox Los Angeles.

Les détectives ont commencé à enquêter sur la série de vols commis en mai 2018, mais le dernier vol de l’hispanique aurait eu lieu le 8 février dans le bloc 6800 de Firmament Avenue à Van Nuys, selon le service de police de Los Angeles. Anges (LAPD).

Le suspect, qui conduisait un camion ou un SUV, aurait approché les piétons et leur aurait demandé de l’aide pour déplacer des meubles selon le même schéma de vol, a rapporté le LAPD.

Puis, une fois que l’une des victimes est montée dans sa voiture, il aurait volé tout l’argent sous la menace d’une arme.

Le suspect, qui a probablement entre 40 et 55 ans, a principalement attaqué des victimes dans les régions d’Arleta, Pacoima et Panorama City, a indiqué la police.

L’homme a été décrit dans un portrait hispanique aux cheveux noirs et aux yeux bruns, mesurant 5 pieds 5 pouces à 5 pieds 9 pouces, pesant entre 200 et 250 livres, a indiqué la police.

Les autorités ont déclaré que le suspect avait été vu au volant de plusieurs camions et VUS, dont un Ford F-150 et Expedition, Chevrolet Silverado et Suburban, Dodge Ram et GMC Yukon.

La police du comté a distribué le portrait parlé et un tournage du suspect et a encouragé toute personne ayant des informations sur le voleur présumé ou un cas impliqué dans la communication avec les détectives Teresa Alonzo ou Daniel Jaramillo au 213-486-6840, ainsi que ceux qui Ils souhaitent informer anonymement qu’ils peuvent le faire par téléphone au 800-222-TIPS.

Voleur hispanique amarré des pierres et s’est échappé à vélo

D’un autre côté, un Hispanique du nom de José Ledezma-Sierra a été accusé en décembre dernier de dizaines de vols d’affaires à Houston qui ont été cambriolés puis évadés à vélo.

Ledezma-Sierra, 27 ans, a été arrêté par le Département de police de Houston (HPD) après des mois d’enquête et de surveillance pour fermer la clôture contre lui après au moins 48 vols.

La façon de fonctionner de Ledezma-Sierra était un véritable cauchemar et une surprise que les agents spécialisés de la division des vols n’avaient jamais vu, car il a avoué à MundoHispánico une source dans l’enquête, en raison de sa façon répétée et unique d’agir après les Même schéma pendant des mois.

Selon HPD, selon les documents de l’affaire, le voleur s’approchait des affaires la nuit dans les centres commerciaux du sud-ouest de Houston en pédalant son vélo. Il portait toujours des vêtements sombres.