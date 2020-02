Une actrice de «Sex and the City» est décédée

À 86 ans, Lynn Cohen, l’actrice connue pour avoir joué la femme de ménage et nounou Magda dans “Sex and the City” est décédée. Selon son manager, Josh Pultz. Cohen est décédé vendredi à New York, mais n’a pas précisé s’il souffrait d’une condition.

Née à Kansas City, Missouri, Cohen a eu une longue et diverse carrière d’actrice de théâtre, de cinéma et de télévision. Il a joué dans “Nurse Jackie” et “The Marvellous Mrs. Maisel” et dans les longs métrages “Across the Universe” et “The Hunger Games”: Catching Fire “.

Dans «Sex and the City» de HBO, eLe personnage de Cohen a été embauché par l’avocate Miranda Hobbes, jouée par Cynthia Nixon. Et Magda est apparue dans les versions télévisées et cinématographiques de l’émission populaire, qui mettait également en vedette Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Kim Cattrall.

L’une de ses apparitions mémorables dans l’émission est venue lorsqu’il a remplacé le vibrateur de l’avocat par une image de la Vierge Marie. Après ce premier affrontement, et malgré les réticences initiales, l’assistante ukrainienne de Miranda est devenue un personnage essentiel pour que l’avocate puisse concilier son travail avec l’éducation du petit Brady.

À propos de son personnage dans “Sex and the City”, dans une interview pour le magazine Cosmopolitan, il a déclaré: “Il a montré une femme d’un âge avancé qui était intelligente comme le diable, très autoritaire et qui comprenait également la sexualité. Ce n’était pas une vieille femme typique qui vivait quelque part dans une maison de retraite, mais une femme qui travaillait dur et ne s’arrêtait pas dans des bêtises. »

Un autre de ses rôles importants, il a développé sous la direction de Steven Spielberg, qui l’a convoquée à «Munich», où il a joué le Premier ministre israélien Golda Meir. Woody Allen l’a également présentée dans certains de ses films comme «Mysterious Murder in Manhattan» ou «Dismantling Harry».

Il a également eu une carrière très prolifique à Broadway, qui lui a valu les nominations pour les prix Lucille Lortel et Drama League, ainsi que le prix Bowden pour les nouveaux dramaturges, le prix Fox Fellow, le prix Lilly et le prix Richard Seff de l’Actor’s Equity Association.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce de cérémonie despédia ou d’informations sur les funérailles.

«Sex and the City», créé par Étoile de Darren et développé par HBO, ce fut un événement qui a duré même lorsque le spectacle était terminé. En fait, le deuxième film basé sur l’émission de télévision est sorti il ​​y a une décennie et c’était la dernière fois que nous savions ce qui était arrivé au groupe d’amis dirigé par Carrie Bradshaw, la chroniqueuse incarnée par Sarah Jessica Parker.

Bien que la plupart des protagonistes de l’histoire conviennent qu’un troisième film est filmé, Kim Cattrall (l’interprète de Samantha Jones) a écarté l’idée et a publié à plusieurs reprises des paroles méchantes contre Parker.

L’année dernière, “Samantha” a offert une interview au Daily Mail dans laquelle il a laissé entendre que Sarah Jessica Parker n’était pas une bonne personne. On lui a alors demandé s’il était possible de faire partie d’un troisième film Sex and the City, auquel il a répondu: “Jamais” et a ajouté: “Vous apprenez des leçons de la vie et mon apprentissage est de travailler avec de bonnes personnes.”

En février 2018, la distance entre les deux était déjà évidente, Parker a choisi les réseaux sociaux pour envoyer un message à son ancien coéquipier pour la mort de son frère, mais Cattrall n’a pas soutenu l’hypocrisie et l’a critiquée publiquement: «Tu n’es pas ma famille. Tu n’es pas mon ami. Je vous écris donc pour vous dire pour la dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour restaurer le caractère de votre personaje bonne fille. “